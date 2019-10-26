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Vogue’dan Sultanahmet’e yeni yatırım

Türkiye’nin önde gelen otel zincirlerden Vogue Hotels, Bodrum ve Antalya’nın ardından İstanbul Sultahanmet’te 100 yatak kapasiteli ‘Vogue Hotel Supreme’ adıyla yeni otelini devreye aldı.

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BODRUM’A GELECEKLER

Türkiye’ye yatırımlarının devam edeceğini belirten Vogue Hotel Supreme İstanbul Genel Müdürü Emin Şahin, “Vogue Hotel Antalya ve Bodrum’dan sonra İstanbul’dayız. Sultanahmet bölgesinde resort mantığındaki kurumsal otel yok. Yönetim Kurulu Başkanımız Turan Avcı önderliğinde bu bölgeye giriş yaptık. Bu reklam anlamında da prestij anlamında da büyük bir girişim. Verdiğimiz hizmet kesinlikle üst segmentte. Otelimiz için en önemli belirtmek istediğim husus, yaz sezonunda paket programlarımız olacak. Misafirlerimiz önce Vogue Hotel Supreme’de üç-dört gün konuğumuz olacak burada Sultanahmet’in ve İstanbul’un tarihi dokusunu yerinde gezecek ve kültür turu yapacak daha sonra resort otelleri tercih eden konuklarımız Bodrum’daki otelimizde keyifli tatillerine devam edecek” dedi. 

Vogue Hotels Başkan Yardımcısı Pınar Alpman, amaçlarının Türkiye turizmine hizmet etmek olduğunu belirtti. 

DÜNYA LEZZETLERİ  

Alpman  “Mutfak olarak da bu bölgedeki tüm oteller olsun restoranlar arasında biz farklılık oluşturacağız. Bölgede Türk mutfağı ağırlıklı biz ise bunların dışına çıkarak uluslar arası bir mutfak hizmeti vermeyi tercih ettik. Yabancı konuklarımıza dünya lezzetlerini sunacağız. Hem restoran hem cafe hizmeti de sunacağız” ifadelerini kullandı.  

TARİHİ KEŞFE ÇIKARIYOR 

İstanbul’un en önemli tarihi merkezi Sultanahmet’te yer alan ve Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya Müzesi gibi tarihi kentin önemli kültürel simgeleriyle çevirili olan Vogue Hotel Supreme modern dizayndaki konforlu odaları, Türk ve dünya mutfağından lezzetler sunan mutfağı ile Ayasofya manzaralı terasında misafirlerini tarihi bir keşfe çıkarıyor.  

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