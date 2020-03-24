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Ekonomi

Volkswagen, Rusya'da üretime ara verecekc

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Avrupa'dan parça temini konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Rusya'daki fabrikalarında üretimi askıya alacağını bildirdi.

AA24 Mart 2020 Salı 13:08 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 13:10
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Volkswagen'den yapılan açıklamada, şirketin Rusya’daki bazı fabrikalarındaki üretim faaliyetlerinin, parça temini konusunda ortaya çıkan belirsizlikler sebebiyle 30 Mart – 10 Nisan tarihleri itibarıyla askıya alınacağı belirtildi.

Açıklamada, şirketin Kaluga’daki otomobil fabrikası ve Nijniy Novgorod’daki montaj tesislerinin üretimi geçici olarak durdurma kararından etkilendiği ifade edildi.

Rusya merkezli Avrupalı Ticaretler Birliği (AEB) verilerine göre, ülkedeki Volkswagen satışları geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 azalarak 104 bin adede gerilemişti.

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