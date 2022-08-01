Volkswagen'in en hızlı arabaları! 3,9 saniyede...

Volkswagen almak isteyen, konfor ve performans karışımı bir otomobil arayan müşteriler için en iyi araç seçimi hangisi olabilir?

Aşağıdaki Volkswagen modelleri, sürücülerin her sürüşten keyif almasına ve çok daha fazla konfora sahip olmasına yardımcı olabilecek araçlar.

Bu araçları incelediğinizde, performans odaklı araç alımı yapanlar için elinizde daha fazla seçenek olacak...

VOLKSWAGEN BEETLE RSİ

Volkswagen Beetle, daha geleneksel tarzdaki rekabetten sıyrılmak için uzun bir geçmişe sahip ilginç bir otomobil. Sonunda, 2001 yılında, bu cesur araba Volkswagen Beetle RSi ile sürücüleri heyecanlandırdı. 3.2 litrelik bir V6 motorla çalışan aracı kullanan sürücüler, 225 beygir gücü ve 234 lb-ft torktan yararlanabilir.

Ayrıca, altı ileri manuel şanzıman ve dört tekerlekten çekiş ile bu araba 6.4 saniyede 60 mil (90,56 km) hıza ulaşabiliyor.

VOLKSWAGEN ARTEON SE 4MOTİON (2019)

Volkswagen Arteon, otomobil üreticisinin ürün yelpazesinde bulunan en yeni otomobillerden biridir. 2019'da tamamen yeni bir model olarak, bol özellik ve teknolojiyle donatıldı.

Performans, bu sedanı daha fazla sürücü için iyi bir seçim haline getirdi. 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli motor sayesinde 268 beygir gücünün keyfini çıkarabilirsiniz. Ek olarak, bu güç, sürücülerin hızlı bir şekilde 6 saniyede 90,56 km hıza ulaşmasına izin veriyor.

VOLKSWAGEN BEETLE GSR (2014)

Sürücüler, Volkswagen Beetle'ın sunabileceği sürüş deneyiminden her zaman keyif aldılar. GSR modeli 2014 model yılı için biraz daha hızlı piyasaya çıktı. 210 beygir gücü ve 27 psi'ye kadar destek sağlayan 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli motorla, 6 saniyede 90,56 km hıza ulaşabiliyor.

VOLKSWAGEN GOLF R (2022 - MANUEL ŞANSIMAN)

Volkswagen Golf, hatchback pazarını oldukça rekabetçi hale getirmeye yardımcı olan etkileyici bir hatchback. Bu Golf R, en çok dikkat çeken hatchback'ler arasındadır ve sürücülere her türlü yolda iyi bir performans sunuyor. Üstelik manuel şanzımanlı R modelini seçerseniz, 60 km/s hıza 4,7 saniyede ulaşmanın keyfini çıkarabilirsiniz!

VOLKSWAGEN GOLF R (2022 - W/DSG ŞANZIMAN)

Daha da fazla hız ve performans için sürücüler, DSG yedi vitesli otomatik şanzımana sahip yeni bir 2022 Volkswagen Golf R tercih etmeyi düşünebilir. Bu heyecan verici hatchback, düz bir çizgide ve virajlı bir yolda size olağanüstü performans sunar. Aslında, golfçüler için en iyi yeni arabalar arasında yer alıyor ve Car and Driver'a göre sürücüleri 3.9 saniyede 90,56 km hıza ulaştıracak.

Star Gazetesi