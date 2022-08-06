Volkswagen'in Uçan Kaplan'ı ile tanışın! Geri sayım başladı

Otomotiv şirketi Volkswagen, şirketin son teknoloji ürünü olan bir 'yolcu uçağı' olarak tanımladığı elektrikli uçan arabanın prototipini piyasaya sürüyor.



Alman otomobil markasının Çin bölümü olan Volkswagen China, kentsel hava yolculuğu pazarına girme planlarının bir parçası olarak ilk tam olarak çalışan prototip için İngiliz tasarım danışmanlığı şirketi Tangerine ve Çinli havacılık şirketi Sunward ile iş birliği yaptı.

VOLKSWAGEN UÇAN KAPLAN

Uçan Kaplan ismiyle anılan araç, Volkswagen'in uçan araç tasarımı alanındaki ilk girişimidir.

Resmi olarak VMO olarak adlandırılsa da, siyah ve altın renginden dolayı Uçan Kaplan olarak adlandırılan elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) yeteneğine sahip bir araç prototipi.

Aracın dikey olarak kalkış ve iniş yapmasına olanak tanımak için yukarı doğru sabitlenmiş sekiz pervanesi ile bir helikoptere benziyor.

İki arka yatay pervane, elektrikli uçağın yolculuğunda ileriye doğru gitmesini sağlıyor.

Araç, çapraz şekilli kanat konfigürasyonu 11,2 metre uzunluğa ve 10.6 metre genişliğe sahip.

Tamamlandığında, marka, eVTOL'un tek bir şarjla maksimum 60 dakikalık uçuş süresi ile saatte 200 kilometreye kadar seyahat edebilmesini hedefliyor.

Elektrikli uçağın siyah-altın tasarımının, Kaplan Yılı'nda (2022) piyasaya sürüldüğü için tercih edildiği belirtiliyor.

Volkswagen China'ya göre, dikey mobilite ekibi tarafından geliştirilmekte olan dört koltuklu araç, şu anda şirketin otoparkının üzerinde gezinmekten çok daha fazlasını yapabiliyor.

VOLKSWAGEN UÇAN KAPLAN'IN İLK MÜŞTERİLERİ

Volkswagen Group China, ilk eVTOL aracın, ilk başlarda Çinli seçkin müşteriler için uygun olacağını söyledi. Başlangıçta araç, VIP hava taksileri gibi hizmetler için kullanılabilir.

Volkswagen China'nın proje yöneticisi Zhou Jin, "Vizyonumuz, Çin mega kent kümeleri arasında iş ve eğlence için seyahat edecek seçkinlere hizmet edecek özel bir eVTOL için. Bu nedenle, ticari kullanımının ilk aşamasında, VIP hava ulaşım hizmetleri için birinci sınıf bir ürün olarak sunulması muhtemeldir." dedi.

Uçan Kaplan'ın bir dizi diğer prototipi üzerinde çalışan şirket, otonom uçuşlar için projeler yürütüyor. Jin'e göre bu, yolcular için uçmayı ve gökyüzünde gezinmeyi kolaylaştıracak bir özellik olacak.

Star Gazetesi