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Ekonomi

Volta Motor'a 6,6 milyon lira idari para cezası kesildi

Rekabet Kurulunun Volta Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (VOLTA) hakkında yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlanırken, firmaya 6,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 10:12 - Güncelleme:
Volta Motor'a 6,6 milyon lira idari para cezası kesildi
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketin yeniden satış fiyatının belirlenmesi ve yeniden satıcılarına yönelik uyguladığı bölge ve müşteri kısıtlaması iddiaları bakımından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik ön araştırma yapılmasına karar verilmişti.

Ön araştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde teşebbüse soruşturma açılmıştı.

Soruşturma, teşebbüsün yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik iddialar bakımından uzlaşmayla sonuçlandırıldı. Kurul, teşebbüse 6 milyon 584 bin 515 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, soruşturmanın yeniden satıcılara yönelik uygulanan bölge ve müşterilerinin kısıtlaması iddiaları bakımından ise taahhütle sonlandırılmasını kararlaştırdı.

  • Rekabet Kurulu
  • Volta Motor
  • ceza

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