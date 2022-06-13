Volvo CE'den çığır açacak yenilik! Geleceğin petrolüyle çalışıyor

Volvo, Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) programı ile, 2040 yılına kadar net sıfır emisyon taahhüdüne göre hareket eden ve endüstri dönüşümünü karbon nötrlüğüne yönlendiren, sürdürülebilir güç kaynaklarına yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

Volvo CE'nin halihazırda en geniş ticari ürün yelpazesini sunduğunu söylediği akülü elektrik çözümlerinin yanı sıra, şirketin çabaları arasında hidrojen yakıt hücresi teknolojisi aracılığıyla elektrifikasyon potansiyelinin keşfedilmesi de yer alıyor.

Program kapsamında geliştirilen dünyanın ilk emisyonsuz hidrojen yakıt hücreli mafsallı taşıyıcı prototipi Volvo HX04'ün test edilmesiyle, önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı.

Şirket, gelecekteki ürün geliştirme programları için araştırmalarını sürdürürken, projenin sonuçları, hidrojen ve yakıt hücrelerinin sağladığı olanaklar hakkında önemli bilgiler sağlayacak.

VOLVO HX04 GELECEĞİN PETROLÜYLE ÇIĞIR AÇACAK

Geleceğin petrolü olarak bilinen hidrojen yakıt hücreleriyle çalışan HX04 ile ilgili açıklamalarda bulunan Volvo İleri Mühendislik Programları Başkanı Carolina Diez Ferrer, "55 yıldan uzun bir süre önce dünyanın ilk belden kırmalı taşıyıcısının mucitleri olarak, bu yakıt hücreli taşıyıcı konseptiyle bir kez daha değişime yön vermekten mutlu ve gururluyuz." dedi.

Ferrer'e göre henüz bir prototip olsa da bu yenilik, pil-elektrik çözümlerinin yanı sıra enerji dönüşümünde hidrojenin fırsatları hakkında değerli bilgiler verecek. Ayrıca, birden fazla teknolojiyi keşfederek ve ortaklıklarla inşaat endüstrisinin karbondan arındırılması için en iyi yolu bulmaya yardımcı olacak.

Volvo HX04, sürdürülebilir araç stratejik araştırma, inovasyon ve geliştirmeyi desteklemek için İsveç İnovasyon Ajansı VINNOVA, İsveç Enerji Ajansı ve İsveç Ulaştırma İdaresi arasında ulusal bir işbirliği olan FFI'nin finansmanıyla 2018 ve 2022 yılları arasında yürütülen bir araştırma projesinin sonucudur.

Ortaklar arasında, aktarma organları geliştirme ve güvenliği konusunda uzman yetkinliği sağlayan İsveç'teki RISE Araştırma Enstitüleri, Volvo CE ve yakıt hücresi tabanlı hidrojen-elektrik güç çözümlerinin geliştiricisi olan PowerCell İsveç yer alıyor.

Altı tekerlekli prototipin geliştirilmesi ve inşası büyük ölçüde Volvo CE'nin İsveç, Braas'taki tesisinde yapıldı. Bu tesis, dünyanın ilk mafsallı taşıyıcısı Gravel Charlie'nin 1966'da doğduğu ve Volvo HX04'e adının verildiği yer.

Star Gazetesi