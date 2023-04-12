Volvo, Mercedes ve BMW… Türkiye Togg ile geride bıraktı

2023 yılına Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları belli oldu. Togg ise dünya devleri Volvo, Mercedes-Benz ve BMW gibi birçok markayı fiyat konusunda geride bıraktı.

VOLVO, MERCEDES VE BMW... TÜRKİYE TOGG İLE GERİDE BIRAKTI

Aralarında Türkiye'nin gururu Togg'un yer aldığı Türkiye'de satılan elektrikli otomobilleri ve fiyatlarını merak edenler için bir liste hazırlandı. Gelişen teknolojiyle birlikte, tasarruf açısından birçok otomobil kullanıcısı elektrikli binek araçlarını tercih etmeye başladı. Bunlardan biri de Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli elektrikli otomobil Togg oldu. Togg fiyat ve performans açısından çoğu markayı geride bıraktı dene bilir.

Özellikle son yıllarda elektrikli otomobillerin popülaritesi önemli ölçüde arttı. Peki, Türkiye'de satışa sunulan elektrikli araç modellerinin fiyat etiketi ne kadar? Bu sorunun cevabı için Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin listesini ve fiyatlarını hazırladı. Söz konusu bu hazırlanan listede yer alan elektrikli araçların fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebileceği için tüm otomobillerde Togg'un fiyatının belirlenmesine eş zamanlı fiyat listesi baz alındı.

Türkiye'de Satılan Elektrikli Otomobillerin Listesi ve Fiyatları;

* Togg T10X V1 RWD standart menzil: 953 bin TL

* Citroën ë-C4 X Shine Bold: 958.700 TL

* Citroën Ami: 245.900 TL

* Citroën ë-C4 Shine Bold: 934.600 TL

* Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC: 3.233.500 TL

* Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC AMG: 3.504.500 TL

* Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC Heritage Edition: 5.974.000 TL

* Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC AMG+: 1.970.738 TL

* Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC: 3.233.500 TL

* Mini Cooper SE: 913.240 TL

* Audi e-tron GT quattro: 4.365.790 TL

* Hyundai IONIQ 5 125 kW 4×2 Progresif: 1.437.167 TL

* Hyundai Kona Elektrik 100 kW: 965.452 TL

* Hyundai Kona Elektrik 150 kW: 1.111.881 TL

* BMW i4 eDrive40 M Spor: 3.050.400 TL

* BMW iX xDrive40 Birinci Sürümün Özü: 4.038.500 TL

* BMW iX xDrive40 Birinci Sürüm Spor: 4.066.700 TL

* BMW i4 M50: 3.951.600 TL

* BMW i4 eDrive40 M Spor: 3.050.400 TL

* Kia EV6 325 PS Otomatik 4×4 GT-Line Uzun Menzil: 2.386.510 TL

* Kia Niro EV – 204 PS Otomatik Prestij: 1.399.385 TL

* Kia EV6 – 229 PS 4X2 Otomatik Prestij Uzun Menzil: 2.151.855 TL

* Jaguar I-PACE HSE: 3.222.625 TL

* Jaguar I-PACE SE: 2.964.300 TL

* Renault Zoe Yoğun 80 kW ZE 50: 899.900 TL

* Subaru Solterra e-Xclusive: 1.516.358 TL

* Subaru Solterra e-Mükemmel: 1.596.574 TL

* Subaru Solterra e-Xtreme: 1.409.402 TL

* Volvo XC40 Şarj Cihazı: 1.753.858 TL

Not: Listede yer alan elektrikli araçların fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.