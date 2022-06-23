Volvo resmen duyurdu! Geleceğin yakıtıyla testten geçti

Dünya devi Volvo, taşımacılıkla ilgili gelecek vizyonunu genişletiyor. Şirket 2010 yılında, benzini parçalayarak hidrojen gazı oluşturan, ardından elektrik üreten bir yakıt hücresi modifikasyonu ile elektrikli araç yelpazesini genişletmek için bir program başlattı.

Geçtiğimiz yıllarda elektrikli kamyonu piyasaya süren Volvo Trucks, geleceğin petrolü hidrojen enerjisi yakıt hücreli kullanan kamyonunu da, piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bu teknolojiyi yarı römorklara uygulayan Volvo, piller ve biyogazla çalışan sıfır egzoz emisyonlu ağır nakliye araçlarını da bu teknolojiyle buluşturmak istiyor.

VOLVO GELECEĞİN PETROLÜ HİDROJENLE AYNI MENZİLİ YAKALAMA YOLUNDA! TESTLER GEÇİLDİ

Volvo, bu kamyonların yaklaşık 1.000 km'de (621 mil), dizel motorlu muadillerine benzer bir menzile sahip olacağını belirtiyor. Araçların 300 kW elektrik üreten ve egzoz olarak sadece su buharı yayan bir çift hidrojen yakıt hücresi tarafından çalıştırılacağını söylüyor.

Ayrıca bu araçlar, 15 dakikadan daha kısa bir yakıt ikmali süresine sahip olacaklar.

Hidrojen teknolojinin kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, "Bu teknolojiyi birkaç yıldır geliştiriyoruz ve ilk kamyonların test pistinde başarıyla çalıştığını görmek harika bir duygu. Müşterilerimiz, nakliye görevleri ne olursa olsun, kamyonlarından çıkan CO2 egzoz emisyonlarını tamamen ortadan kaldıracak." dedi.

Star Gazetesi