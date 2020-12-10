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Ekonomi

VW minibüs Kocaeli'de üretilecek

Alman basını, Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasına yeni yatırım yapma kararını haberleştirdi, ikili anlaşma gereği VW Transporter minibüslerin burada üretileceğini yazdı.

10 Aralık 2020 Perşembe 08:19 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 08:19
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Ford Otosan’ın geçtiğimiz hafta açıkladığı 20.5 milyar TL’lik yeni yatırımla Kocaeli fabrikasının yıllık üretim kapasitesinin 2026 yılında 440 bin araçtan 650 bin araca yükseltilmesinin yankıları Alman basınında da yer buluyor.

Ford ve Volkswagen (VW) global ölçekte ortak ticari ve elektrikli araç üretim anlaşmalarını açıklamıştı. Resmi olarak her iki markadan da bir açıklama yapılmamasına rağmen, VW Transporter üretimi, Ford Otosan Kocaeli fabrikasına kaydırılacak. Ford Otosan, 2022’de batarya montaj fabrikasını da devreye almaya hazırlanıyor.

YENİ FIRSATLAR YOLDA

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, son yatırımla birlikte Kocaeli fabrikası hibrit, yüzde 100 elektrikli e-Transit dışında, VW Transporter modelini de bantlardan çıkarıp, dünyya pazarlarına ulaştıracak. Ford ile VW’nin global işbirliğinin etkilerinin Kocaeli fabrikasına Transporter dışında, daha küçük ticari araçlar için de büyük katkı yapıp yeni üretim fırsatları doğurması bekleniyor. 

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