Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 4 olan derin deniz sondaj gemisi sayısının 6'ya çıkarıldığını açıklamıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkiye Petrolleri'nin bünyesine katılan ikiz gemilerden ilki Türkiye'ye geldi.

12 BİN METREDE SONDAJ KABİLİYETİ

İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan gemi, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. '7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi' olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğu ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemi ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor.

AKDENİZ'DEKİ OPERASYONLARDA GÖREV YAPACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni sondaj gemisinin Akdeniz'deki operasyonlarda görev yapacağını açıkladı. Bakan Bayraktar, "Filomuza kattığımız iki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu'na ulaştı. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemimiz Akdeniz'deki operasyonlarımızda görev yapacak." dedi.

İKİNCİ GEMİ YIL SONUNA KADAR GELECEK

Bakan Bayraktar, "İkinci sondaj gemimiz de yıl sonuna kadar ülkemize ulaşacak. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna yükselecek. Bu büyük hamle, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güçlü bir göstergesi. Mavi Vatan'da kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." İfadelerini kullandı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Filomuza kattığımız iki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu'na ulaştı. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemimiz Akdeniz'deki operasyonlarımızda görev yapacak. İkinci sondaj gemimiz de yıl sonuna kadar ülkemize ulaşacak. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna yükselecek. Bu büyük hamle, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güçlü bir göstergesi. Mavi Vatan'da kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, yeni gemilerin alımı öncesi Türkiye, dünyadaki en büyük 5'inci enerji filosuna sahip ülke konumundaydı. Enerji filosunda bulunan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri, halihazırda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapıyor. Somali'deki ilk kıtalararası görevinden Mavi Vatan'a dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi yeni görevine Filyos'ta hazırlanırken Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Karadeniz'de kullanılıyor.

Türkiye'nin enerji filosunda derin deniz sondaj ve sismik araştırma gemilerine ilave olarak 11 destek gemisi, bir inşaat gemisi ve bir de yüzer üretim platformu bulunuyor.