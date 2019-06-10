'Xi görüşmesi olumsuz olusa Trump yeni vergiler uygular'

ABD ile Çin arasında 2018´de karşılıklı ek gümrük vergileriyle başlayan ticari gerilimler, iki ülke arasında devam eden görüşmelere rağmen bir anlaşmaya varılamamasıyla devam ediyor. Trump ve Jinping´in Aralık 2018´de Buenos Aires´te bir araya gelmelerinin ardından iki lider karşılıklı olarak yeni ek gümrük vergileri uygulanmaması konusunda anlaşmıştı. ABD, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki görüşmeler sırasında Çin´in "yüzde 90´ı tamamlanan" anlaşmayı değiştirmek istediğini öne sürerek Çin´e yeni ek gümrük vergileri uygulamıştı. Söz konusu gerilimler ayrıca, Washington yönetiminin Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei´nin "ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği" iddiasıyla ABD´li şirketlerin Huawei´yle iş yapmasını yasaklamasıyla da tırmanmaya devam etmişti.

Mnuchin, Pazar günü CNBC´ye yaptığı açıklamada Trump´ın 325 milyar dolar değerindeki Çin ürününe ek gümrük vergisi uygulayıp uygulamayacağına, Haziran ayı sonunda Jinping ile yapacağı görüşme sonrası karar vereceğini söyledi. Mnuchin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çin´den eylem görmemiz gerekiyor çünkü biz anlaştığımız şartlarda ileriye dönük hareket etmeye hazırız. Eğer Çin ilerleme görmek istemiyorsa, Başkan Trump Çin´e yeni ek gümrük vergileri uygulamaktan ve iki ülke arasındaki ilişkiyi yeniden dengelemekten memnun olacaktır.

"Harika bir ilerleme görmüştük ve anlaşmanın neredeyse yüzde 90´ı tamamlanmıştı. Çin anlaşmanın bazı şartlarını değiştirmek istedi, biz de müzakereleri sonlandırdık. Eğer Çin görüştüğümüz şartlarda ilerleme görmek istiyorsa bir anlaşmaya varabiliriz. Bunun tam tersi durumunda ek gümrük vergileri uygulamaya devam edeceğiz."