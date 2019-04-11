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Yaani’de Türkçe sesli iletişim dönemi

Turkcell’in yerli mühendislerinin eseri arama motoru Yaani, Türkçe sesli aramaya geçti. Turkcell Genel Müdürü Erkan, canlı olarak Yaani Sesli Asistan ile alışveriş yaptı ve randevu aldı. 

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Turkcell’in 10’uncu kez düzenlediği Teknoloji Zirvesi’nde yerli milli yapay zekâ şovu yaşandı. Uzun süren titiz çalışmalar sonucu geliştirilen Yaani Sesli Asistan ilk kez zirvede dünyaya tanıtıldı. Sahnede izleyicilerin önünde Yaani’ye Türkçe komut vererek şirket bilgilerini gören, kahvaltı siparişi veren, doktor randevusu alan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan yerli ve milli yapay zekanın hayatın her alanına gireceğini vurguladı. Erkan, tüm talimatları Türkçe verdi. 

DAHA İYİ ÖĞRENDİ 

Erkan yerli ve milli yapay zekâ Yaani Asistan’la geçirdiği 10 dakikalık sürede, yerli yapay zekanın Türk insanının hayatına katacağı değeri de sergilemiş oldu. Erkan konuşmasında ise şunları söyledi: “Yaani Türkiye’nin ilk yerli arama motoru. Şu anda 10 milyona yakın kullanıcısı var. Yakın zamanda hem kurumların hem de bireylerin kullanabileceği yerli e-posta servisini de Yaani üzerinden sunmaya başlayacağız.Yapay zekâ üzerinde çalışan Yaani Asistan da Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Konuşmanın yazıya, yazının konuşmaya dönüşmesi şeklinde yani çift yönlü çalışan müthiş bir yapay zekâ çalışması. Buradaki bir cümleyi alarak öğrenen bir algoritma. Öğrene öğrene Türkçeyi bizden daha iyi konuşur hale geliyor. Gördüğümüz gibi yapay zekâda önümüzde müthiş bir yol var. Bu yolculuğu hep birlikte yaşayalım.” 

3 YILDA 16 MİLYAR TL YATIRIM 

Erkan yapay zekâ teknolojilerin hayata geçirilebilmesi için 1 milisaniyenin altında gecikme süreleri gerektiğini, bunun da 5G ile mümkün olacağını belirterek ortak altyapı vurgusu yaptı. Erkan, Turkcell olarak kuruldukları günden beri 50 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyleyerek şöyle devam etti: “Önümüzdeki 3 yılda 16 milyar lira daha yatırım planımız var” dedi. 

SÜRÜCÜSÜZ ARACA YOĞUN İLGİ

Turkcell’in düzenlediği Teknoloji Zirvesi’nin en yoğun ilgi gören deneyimlerinden biri de, 5G’nin gelmesiyle beraber büyük önem kazanacak sürücüsüz (otonom) araçların önde gelen örneği EasyMile EZ10 oldu. Turkcell ve Ericsson işbirliği ile kullanıcı deneyimine sunulan EZ10, şu anda dünyanın en çok kullanılan sürücüsüz servis aracı olarak örnek gösteriliyor. 

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