Yabancı araştırmacılara çalışma izni kolaylığı 

TÜBİTAK’tan alınan bilgiye göre, kurum ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yabancı araştırmacıların Türkiye’de çalışma izni almasına yönelik süreci kolaylaştıracak ortak bir girişim başlattı. Lider Araştırmacılar Programı başta olmak üzere Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programı projelerinde çalışmak için Türkiye’ye gelecek yabancı araştırmacıların çalışma izni başvuruları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce öncelikli olarak değerlendirilecek. Bu kapsamda, yabancı araştırmacıların Türkiye’de çalışma izni alabilmesi için birkaç standart belgenin yanında TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programı projeleri kapsamında ev sahibi kurum ya da kuruluşu işveren olarak gösterir bir belgenin Çalışma İzni Otomasyon Sistemi’ne yüklenmesi yeterli olacak. Söz konusu belge, TÜBİTAK tarafından işverene sağlanacak.