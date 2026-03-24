24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Yabancı plakaya dijital takip! Bakanlıktan yeni hizmet
Ekonomi

Yabancı plakaya dijital takip! Bakanlıktan yeni hizmet

Ticaret Bakanlığı, yabancı plakalı taşıtların yurtta kalma süresinin takibini kolaylaştırmak amacıyla 'Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri' hizmetini dijital ortama taşıdı.

24 Mart 2026 Salı 09:51
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaz döneminde sınır kapılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşların, taşıtlarının yurtta kalma süresini öğrenemeden ülkeye giriş yapabildiği belirtildi.

Özellikle yabancı pasaportla yapılan girişlerde (oturum izni bulunanlar hariç) en fazla 90 gün süre tanınması sebebiyle süre aşımına bağlı mağduriyetlerin oluşabildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Söz konusu mağduriyetlerin önlenmesi, işlemlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Bakanlığın internet sitesinde yer alan 'e-İşlemler' sayfası üzerinden erişilebilen 'Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri' başlıklı yeni bir internet servis hizmeti oluşturulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada yeni hizmetin özelliklerine ilişkin bilgi verilerek, "Kullanıcılar, taşıtlarının yurtta kalma süre sonu ve diğer bilgilerine erişebilecek. Taahhütname işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. İletişim bilgilerini sisteme girerek e-posta adreslerini doğrulayabilecek. Süre aşımı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması amacıyla süre bitimine ilişkin hatırlatma e-postaları alabilecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu hizmet üzerinden yabancı taşıtlara ilişkin güncel duyurulara, "Taşıt Ön Beyan Uygulaması"na, "Sıkça Sorulan Sorular" sayfasına, "Taşıt Rehberi"ne ve trafik cezaları ile yol, köprü ve tünel geçiş ücretleri ödeme sayfasına hızlı ve kolay şekilde erişim sağlanabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hizmet, İngilizce dil seçeneğiyle de sunulacak ve yabancı uyruklu kişiler tarafından da kullanılabilecektir. Bakanlığımız, dijital hizmet altyapısını güçlendirerek vatandaşlarımızın ve ülkemize giriş yapan yabancı taşıt kullanıcılarının işlemlerini kolaylaştırmaya, sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmaya ve süre aşımına bağlı mağduriyetleri önlemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

