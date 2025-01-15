Ana temanın 'Teknoloji ve İnovasyon' olduğu 'Akşam Future&Trends Summit' zirvesinin 1. Oturum sonlandı.

Zirvenin "E-Ticaret ve Perakendenin Geleceği" başlıklı oturumuna katılan Ticimax CSO Ceyhun Turan, Karaca International Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, İZÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Dinç, ülkemizde ve dünyada finanstan sigortaya, inşaat, çevre ve şehircilikten e-ticaret ve perakendeye kadar sektörlerin gelecek planlarını ve trendlerini kapsamlı şekilde değerlendirdi.

Kalite algısında Türkiye üretimli malların payının arttığına dikkat çeken Karaca International Genel Müdürü Ömer Barboros YİŞ, "Yabancı platformlar dahi "Türkiye'de üretilmiştir" ikonu koymaya başladılar. Bu algıyı büyüterek devam ettirip ilerlemek lazım. Bizim amacımız müşterimizi yakından tanımak. Sadece fiyatta rekabete gidemezsiniz. Kalite ve doğru fiyatı buluşturmak çok önemli. Bütün şirketlerin en büyük amacı rekabette yer alabilmek

E-Ticaret Türkiye ve dünyada oldukça hızlı şekilde büyüdüğünü dile getiren Ticimax CSO'su Ceyhun Turan, "E- ticaret Türkiye'de ve dünyada oldukça büyüyor. Günden güne gelişiyor, deneyimler iyileşiyor. Özellikle yapay zeka e-ticarette yaygın bir şekilde kullanılıyor. İyi bir deneyim yaşayan müşteri e-ticaretin sadık müşterisi haline geliyor. Kişisel bilgileri sızdırılan tüketiciler genel olarak tüm e-ticaret ekosisteminden uzaklaşıyor. Firmalara büyük görevler düşüyor" dedi.

Coğrafyanın e-ticaretin hacmini belirleyen ögelerden biri olduğunu kaydeden İZÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Dinç, "Yurtdışına servis satma anlamında otellerimiz, hava yolu şirketlerimiz çok belirleyici bir pazar payına sahiptir. Dijitalin, bütün yeni ekonominin kapitalizmle mükemmel bir uyumu var. Kapitalizm tekelleşmedir. İnternete erişim gibi kısıtlar ön plana çıktığında buna sahip olanlar E-ticaretten daha avantajlı alışveriş yapıyorlar, sahip olmayanlar daha yüksek fiyatlarla perakendede alışveriş yapıyorlar

"E-ticaret para kazandıysa Trump sayesinde kazandı. Pandemi o döneme denk geldi" ifadelerini kullanan Dinç, "Çin'e istediğiniz kadar engel koyun, o parayı ödeyip gümrüğü aşarlar" uyarısında bulundu.

Akşam Future&Trends Summit'in 1. oturumu sonrası Akşam Gazetesi GYY Mustafa Kartoğlu, konuşmacılara teşekkür plaketlerini takdim etti

Akşam Future&Trends Summit başladı