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Yabancı turist ilgisi kartlara da yansıdı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre yabancı kartlarla yılın ilk çeyreğinde yurt içinde 11 milyar TL ödeme yapıldı.

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Buna göre önceki yılın aynı döneminde 6 milyar TL olan kartlı ödeme tutarıyla kıyaslandığında, yüzde 85 büyümeyle son yıllardaki en büyük artışın gerçekleştiği görüldü. İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarı ise 584 TL’den 720 TL’ye çıktı. 2018 yılının ilk çeyreğiyle kıyaslandığında yabancı kartlarla yapılan ödeme tutarında en fazla artış yüzde 135 ile seyahat acenteleri sektöründe gerçekleşti. Elektronik eşya sektörü yüzde 120, sağlık ürünleri/kozmetik sektörü yüzde 95, giyim ve aksesuar sektörü yüzde 87 ve havayolları sektörü yüzde 80 artışla en fazla büyüme görülen diğer sektörler arasında yer aldı. 

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