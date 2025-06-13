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Ekonomi

Yabancı turist ziyareti Nisan'da rekor kırdı! Doluluk oranı %41'i aştı, kalış süresi arttı

Pandemi sonrası toparlanma sürecini hızla sürdüren konaklama sektörü, Nisan ayında önemli bir ivme kazandı.

HABER MERKEZİ13 Haziran 2025 Cuma 13:23 - Güncelleme:
Yabancı turist ziyareti Nisan'da rekor kırdı! Doluluk oranı %41'i aştı, kalış süresi arttı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; Mart ayında %26,79 seviyesinde gerçekleşen işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinin doluluk oranı, Nisan ayında %41,12'ye yükseldi. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre de artış göstererek %39,74'ten %41,12'ye çıktı.

Nisan ayında geceleme sayısı 16 milyon 274 bin 395 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 14 milyon 627 bin 114 seviyesindeydi.

Gecelemelerin 10 milyon 331 bin 928'i yabancı, 5 milyon 942 bin 467'si yerli ziyaretçilere ait oldu.

Toplam 6 milyon 6 bin 797 kişi konaklama tesislerinde ağırlandı. Bunun 2 milyon 955 bin 829'u yabancı, 3 milyon 50 bin 968'i yerli ziyaretçilerden oluştu.

Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi geçen yılın Nisan ayında 2,44 gün iken, bu yılın aynı ayında 2,48 güne yükseldi.

Türkiye'nin turizmdeki istikrarlı yükselişi devam ederken, sektörün her geçen ay pandemi öncesi seviyelere daha da yaklaştığı gözlemleniyor.

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