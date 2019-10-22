''Yabancı yatırımcılar Türkiye’ye güveniyor''
Washington’da dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, yabancıların Türk ekonomisindeki iyileşmenin farkında olduklarını söyledi. Aydın “Ekonomiye güven duyuyorlar” dedi.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye güven duyduğunu söyledi. Aydın “Yatırımcılar 2020 yılında toparlanmanın devam etmesini bekliyor” dedi.
BARIŞ PINARI ANLATILDI
Aydın, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası yıllık toplantıları sırasında bankacılık sektörünü temsilen bir resepsiyon verdi. Resepsiyona Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, uluslararası finansal kuruluşların temsilcileri katıldı.
Resepsiyonu değerlendiren TBB Başkanı Aydın, “Uluslararası para ve sermaye yatırımlarına yön veren, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının temsilcileri ve bankacılar ile bir araya geldik. İkili görüşmelerde, küresel, bölgesel ve ülkemizdeki gelişmeleri değerlendirdik.Barış Pınarı Harekatı’nı neden yürüttüğünü anlattık, ekonomik performans, bankacılık sektöründeki gelişmeler, uluslararası düzenlemelere uyum gibi konularda fikir alış verişinde bulunduk” dedi. Aydın, yatırımcıların, ekonomideki olumlu gelişmelerin farkında olduğunu vurguladı.
OLUMLU BULDULAR
Hüseyin Aydın, yatırımcıların Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyduklarını vurguladı. Uluslararası Finans Enstitüsü toplantılarını da takip ettiğini bildiren Aydın, bu toplantılarda öne çıkan konuların; küresel büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir olması, merkez bankalarının genişleyici para politika uygulamaları, teknolojideki gelişmeler olduğunu aktardı. Resepsiyona Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, finansal kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda ülkeden bankacı katıldı.
FAİZ ORANLARI DÜŞÜK KALACAK
Hüseyin Aydın, enflasyonun düşük bir düzeyde seyrettiğini ve bu sayede para politikası alanında esneklikler bulunduğunu belirtti. Gelişmiş ülkelerde faiz oranlarının uzun süre çok düşük düzeyde kalmasının beklendiğini aktaran Aydın, “Avro Bölgesi negatif politika faizine geçerken, ABD’de politika faizinin daha da düşürüleceği tahmin ediliyor. Düşük faiz oranlarının gelişmekte olan ülkelere olan kısa vadeli sermaye hareketlerini hızlandırması öngörülürken, jeopolitik risklerin de etkisiyle yatırımcıların seçici davranmaları bekleniyor” ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.