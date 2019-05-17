Yabancıdan nisanda konut rekoru geldi
Nisan ayında yabancıya yapılan 3 bin 720 adetlik konut satışı, aylık bazda tarihi rekor getirdi. Yabancıya yapılan satış ilk 4 ayda 13 bin 338 rakamını görürken, en fazla konut İstanbul’da satıldı.
Dövizdeki artışın yanı sıra markalı konutlardaki çeşitlilik ve 250 bin dolarlık satış sonucu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının verilmesi gibi etmenler doğrultusunda yabancıya konut satışında yeni bir rekora imza atıldı. Yabancıların nisan ayında satın aldığı 3 bin 720 adet konut, yabancıya satışta tarihin en iyi nisan rakamı oldu. Yılın ilk çeyreğindeki güçlü seyrini nisan ayında da devam ettiren yabancılara konut satışı, ilk dört ayda 13 bin 338 adede ulaştı.
İSTANBUL İLK SIRADA
Geçen yılın ocak-nisan döneminde 7 bin 341 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 82’lik artışa işaret etti. Bu yılın nisan ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,1 artış göstererek 2 bin 43’ten 3 bin 720’ye yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi nisan rakamları görüldü. Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken en çok tercih ettiği il olmayı sürdürüyor. Geçen yılın nisan ayında İstanbul’dan 676 konut satın alan yabancılar, yeni yılın nisan ayında bin 839 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul’dan konut alımı, nisanda geçen yılın aynı aynında göre yüzde 172 artış kaydetti.
KARADENİZ İLGİSİ
Antalya, satılan 676 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya’yı 210 konutla Ankara, 201 konutla Bursa, 142 konutla Yalova ve 100 konutla Trabzon takip etti.Yabancılara konut satışında en fazla artışın yaşandığı il yüzde 366,7 ile Ankara oldu. Ankara’yı yüzde 280 artışla İzmir ve yüzde 172 artışla İstanbul izledi. Yabancılara en fazla konut satışının yapıldığı ilk 10 il incelendiğinde, Trabzon’da geçen yılın nisan ayına göre yabancıya konut satışında yüzde 30,1’lik ve Mersin’de yüzde 15,9’luk düşüş yaşanması dikkati çekti. Ocak-nisan dönemi incelendiğinde İstanbul’da 6 bin 160, Antalya’da 2 bin 575, Ankara’da 761, Bursa’da 691, Yalova’da 552 adet konutun yabancılara satıldığı görüldü. Yabancılara konut satışında 200 sınırını aşan iller sırasıyla Mersin, Trazon ve Samsun oldu.
İPOTEKLİ SATIŞ AZALDI
Türkiye genelinde nisan ayında 84 bin 403 konut satışı gerçekleştirildi. Nisanda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19.7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.1 geriledi. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 481 konutla ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 7 bin 519 konut satışıyla Ankara, 4 bin 797 konut satışıyla İzmir izledi. En az satış olan iller 6 konutla Hakkari, 13 konutla Ardahan ve 32 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.İpotekli konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde61. 3 azalarak 10 bin 793’e geriledi. İlk defa satılan konut sayısı nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 azalarak 33 bin 443’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 39,6 oldu.
TALEBE GÖRE PROJE DÖNEMİ
Konut satışlarını ele alan sektör temsilcileriyse gurbetçilerin de etkisiyle bu yıl yabancıya konut satışında önemli rakamların yakalanacağını ve yeni rekorların kırılabileceğini belirtti. Görüşl er şöyle oluştu:
Bu yıl yabancıya satışta 50 bini geçeriz
Özyurtlar Holding YKB Başkanı Tamer Özyurt: TÜİK 2019 Nisan ayı verilerine baktığımızda yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82.1 arttığını görüyoruz. Bu rakamlar Irak, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt başta olmak üzere Körfez ülkelerinden yatırımcılara Türkiye’yi çok iyi tanıtma gayretimizin bir sonucu olarak yansıyor. Yabancıya gayrimenkul satışının ihracat kalemi gibi görülmesi konusunu dile getirdik. Bu yıl yabancıya satışta 50 bin adeti geçeceğimizi öngörüyorum.
Taleple beraber sektör de büyüyecek
Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır: Türkiye genelinde, konut satışlarının nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.1 azalarak 84 bin 403 adete gerilediğini görüyoruz. Konut satışlarının ocakta yüzde 24.8, şubatta yüzde 18.2, martta yüzde 5,3 gerilediğini düşündüğümüzde yeni rakamın ortalamalarda seyrettiğini söyleyebiliriz. Rakamlar yüzde 2 civarı seyreden konut kredi faizlerinin düşmesiyle beraber artacaktır, iç piyasada faizlerin düşmesini bekleyen alıcı hazır bekliyor.”
Gurbetçilerin etkisiyle rekorlar kırılacak
Kar Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü: “İç piyasa satışlarının düşük gelmesini bu sezon için normal olarak kabul etmek lazım. Bunu nedenini; mevcut dönemin ölü sezon olması’ olarak açıklayabiliriz. Ancak yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,1 artarak 3 bin 720 olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönem ziyaret amacıyla ülkesine gelecek olan konut alıcısı potansiyel gurbetçileri de unutmamak lazım. Satış rakamları yukarı doğru ivme gösterecektir.”
Yukarı yönlü eğilimler sürecek
İnsay Yapı YKB İhsan Çulhalık: Yabancı yatırımcı ve gurbetçiler birikimlerini değerlendirmek amacıyla dövizlerini bozdurarak gayrimenkule yatırıyorlar. Bu da gayrimenkul sektörünün vazgeçilmez ve öncelikli yatırım aracı olduğunu bize gösteriyor. Yabancıya satış rakamları önümüzdeki günlerde yukarı eğilimini sürdürecektir. Konut kredi oranlarının düşmesiyle beraber iç piyasada da benzer tablonun oluşacağından şüphemiz yok.”
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