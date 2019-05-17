Yabancıdan nisanda konut rekoru geldi

Dövizdeki artışın yanı sıra markalı konutlardaki çeşitlilik ve 250 bin dolarlık satış sonucu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının verilmesi gibi etmenler doğrultusunda yabancıya konut satışında yeni bir rekora imza atıldı. Yabancıların nisan ayında satın aldığı 3 bin 720 adet konut, yabancıya satışta tarihin en iyi nisan rakamı oldu. Yılın ilk çeyreğindeki güçlü seyrini nisan ayında da devam ettiren yabancılara konut satışı, ilk dört ayda 13 bin 338 adede ulaştı.

İSTANBUL İLK SIRADA

Geçen yılın ocak-nisan döneminde 7 bin 341 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 82’lik artışa işaret etti. Bu yılın nisan ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,1 artış göstererek 2 bin 43’ten 3 bin 720’ye yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi nisan rakamları görüldü. Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken en çok tercih ettiği il olmayı sürdürüyor. Geçen yılın nisan ayında İstanbul’dan 676 konut satın alan yabancılar, yeni yılın nisan ayında bin 839 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul’dan konut alımı, nisanda geçen yılın aynı aynında göre yüzde 172 artış kaydetti.

KARADENİZ İLGİSİ

Antalya, satılan 676 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya’yı 210 konutla Ankara, 201 konutla Bursa, 142 konutla Yalova ve 100 konutla Trabzon takip etti.Yabancılara konut satışında en fazla artışın yaşandığı il yüzde 366,7 ile Ankara oldu. Ankara’yı yüzde 280 artışla İzmir ve yüzde 172 artışla İstanbul izledi. Yabancılara en fazla konut satışının yapıldığı ilk 10 il incelendiğinde, Trabzon’da geçen yılın nisan ayına göre yabancıya konut satışında yüzde 30,1’lik ve Mersin’de yüzde 15,9’luk düşüş yaşanması dikkati çekti. Ocak-nisan dönemi incelendiğinde İstanbul’da 6 bin 160, Antalya’da 2 bin 575, Ankara’da 761, Bursa’da 691, Yalova’da 552 adet konutun yabancılara satıldığı görüldü. Yabancılara konut satışında 200 sınırını aşan iller sırasıyla Mersin, Trazon ve Samsun oldu.