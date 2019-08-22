Yabancılar Türkiye'de alışverişe doymuyor

Türkiye’ye gelen turistlerin bu yılın ilk 7 ayında yaptığı alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 arttı. 51 ülkede ‘vergisiz alışveriş’ işlemi gerçekleştirilen Global Blue’nin verilerine göre bu yılın ilk 7 ayında Türkiye’de yaptıkları alışverişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artıran Çinlilerin, ortalama harcama tutarı 5 bin lirayı aştı. Aynı dönemde ortalama harcamalar açısından bakıldığında 6 bin 782 liralık ortalama harcama tutarıyla Katar birinci sırada yerini alırken, Katar’ı 6 bin 441 lira ile Birleşik Arap Emirlikleri, 5 bin 412 liralık harcama ile Almanya takip etti. Bu yılın ilk 7 ayında Türkiye’de yaptıkları alışverişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 182 artıran İsrailli turist dikkati çekerken, yüzde 161 ile Mısır, yüzde 138 ile Irak ve yüzde 124 ile Libya’dan gelen ziyaretçiler alışveriş harcamalarında öne çıktı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, bu yılın ilk 7 ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin KDV iade (tax free) işlemlerini tamamlayarak yaptığı alışverişin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 68 arttığını belirtti. Selim Şeyhun “Çinlilerin yaptığı alışveriş toplam tax free alışverişin yüzde 22’sini oluşturdu ve geçen sene ilk 7 aya göre yüzde 85 büyüme gösterdi” dedi.

REKOR ÇİNLİLER’DE

Şeyhun, alışverişte lüks ürünlere hem Çinliler hem de Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin daha fazla rağbet gösterdiğini aktararak “Avrupalı ziyaretçiler maalesef Türkiye’yi en azından organize perakende de pek bir alışveriş destinasyonu olarak görmüyor. Zaten top 15 içerisine de bir tek Almanya girmiş durumda. Bunun da sebebi Alman pasaportu olan ve yaz aylarında ülkelerini ve akrabalarını ziyaret eden Türkler’dir” şeklinde konuştu. Çinli ziyaretçilerin artışını sürdürdüğüne işaret eden Şeyhun “Çinliler, geçen sene ilk 7 ayda toplam tax free alışverişten yüzde 20’lik pay alırken, bu sene yüzde 22’ye geldiler. Genelde lüks ve dünyaca bilinen markaları çok daha fazla tercih ediyorlar” dedi.