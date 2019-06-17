Yabancıya satışta tüm zamanların rekoru

Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.3 düşerek 82 bin 252 adete gerilerken, yabancıya satışta tüm zamanların aylık rekoru kırıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yabancılara yapılan konut satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62.5 artarak 3 bin 925 oldu. Böylece nisan ayında 3 bin 720 konutla kırılan rekor mayısta yenilenmiş oldu. Yabancıya yapılan satışlarla yaşanan patlamaya dövizdeki artışın yanı sıra 250 bin dolarlık satış sonucu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının verilmesi etkili oldu. Bu etkiler ilk 5 ayda da yansıdı. Geçen yıl ilk 5 ayda yabancıya 9 bin 757 konut satılırken bu rakam bu yıl ikiye katlandı. Yabancıya bu yılın ilk 5 ayında yabancılar 17 bin 263 konut aldı. Yabancıya satışta ilk sırada bin 734 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 850 satışla Antalya, 216 satışla Ankara, 187 satışla Bursa ve 136 satışla Yalova izledi. Mayısta Irak vatandaşları Türkiye’den 594, İran vatandaşları 509, Rusya vatandaşları 285, Afganistan vatandaşları 183 ve Suudi Arabistan vatandaşları 157 konut edindi.

İPOTEKLİ SATIŞLAR DÜŞTÜ

TÜİK verilerine göre İpotekli konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85.8 azalarak 5 bin 231’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 6.4 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 163 konut ve yüzde 22.2 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 19 ile Eskişehir oldu. Diğer konut satışları mayısta, yıllık bazda yüzde 7 azalarak 77 bin 21olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 14 bin 732 konut satışı ve yüzde 19.1 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 92.7 olarak kaydedildi. Ankara 7 bin 658 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 4 bin 829 konut satışıyla Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konutla Ardahan oldu.

MARKALI KONUTA İLGİ BÜYÜKTÜ

İlk defa satılan konut sayısı mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39.2 azalarak 33 bin 765 ‘e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 41.1 oldu.REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Mayıs 2019 sonuçları açıklandı. Endekse göre, satışların yüzde 56’sının bitmiş,yüzde 44’ünün bitmemiş konut projelerinden yapıldığı Mayıs ayında, banka kredisi kullanım oranı bir önceki aya göre 7 puan gerilerken, senet kullanımı 6 puan arttı. Markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 5’inin yabancılara yapıldığı Mayıs ayında fiyat artışı, bir önceki aya göre 0.16, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.27 oranında gerçekleşti.