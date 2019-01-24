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Yağışlar balda rekolte beklentisini artırdı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, ülkenin bu kış mevsim normallerinin üzerinde yağış almasının arıcılar açısından sevindirici olduğunu belirterek, 'Bu yıl mevsimsel şartların aynı şekilde devam etmesi ve arı ölümlerinin yaşanmaması durumunda 80 bin ton çiçek, 40 bin ton da çam balı üretebiliriz.' dedi.

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Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yıllık 110 bin ton civarında gerçekleşen bal üretimiyle Çin'in ardından dünyanın ikinci büyük bal üreticisi olduğunu söyledi.

Bu kış alınan yoğun yağışların arıcıların yüzünü güldürdüğünü dile getiren Şahin, "Bu yıl nisan ayından ağustos ayına kadar kuraklık olmazsa, aşırı sıcaklık olmazsa toprak güzel nemini aldı, Doğu Anadolu güzel karını aldı, bitkilerimiz yeterli yağışını aldı. Arıcılarımız bu coğrafyanın envai çeşit balını tüketiciye tattırır." ifadesini kullandı.

Ziya Şahin, geçen yıl Doğu Anadolu ve Orta Anadolu'da mevsimsel şartlar nedeniyle iyi ürün elde edemediklerini ve çiçek balında yüzde 50 verim kaybı yaşandığını, çam balı üretim miktarının ise bir önceki yılın biraz üzerine çıkarak 40 bin ton seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Geçen yıl ülkenin bazı kesimlerinde toplu arı ölümleri yaşandığını hatırlatan Şahin, bunun tarımsal ilaçlardan kaynaklandığını, Tarım ve Orman Bakanlığının bu ilaçların kullanımını yasakladığını anlattı.

Şahin, bu yıl mevsim koşullarının aynı şekilde devam etmesi ve arı ölümleri olmaması halinde 80 bin ton çiçek, 40 bin ton da çam balı üretebileceklerini ifade etti.

"Yılda 20 ton arı sütü üretebiliriz"

Bilim insanlarının çalışmalarının, dünyada en fazla endemik bitkinin Türkiye'de bulunduğunu gösterdiğini belirten Şahin, bu zenginliğin üretime yansıtılması gerektiğini söyledi.

Arı ürünleri üretimine de değinen Şahin, "Bu coğrafyada balın dışında arı sütü, propolis, polen ve arı zehri de üretiliyor. Bunların hepsi çok önemli. İnsan sağlığına katkıda bulunan ürünler. Bu ürünleri yurt dışından almak durumunda değiliz." dedi.

Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilecek desteklerle yılda 20 ton arı sütü üretebileceklerini bildirdi.

"Balda tekelleşme var"

Bal fiyatlarında arz talep dengesinin oluşturulamadığını ve üreticilerin zarar ettiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye Arıcılar Birliği olarak 'balda tekelleşme var' diyoruz. Bu tekelleşmeyi bakanlıklarımızın çözmesini istiyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız tekelleşme. Bu tekelleşmeden kurtulmamız lazım. Marketlerde 45-50 liraya satılan bal Türkiye arıcısından kilosu 9-12 liraya alınmaya çalışılıyor. Bu bizim acımız. 2018 yılını böyle kapattık."

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