  • Yağmurların ardından ortaya çıktı! Özel izinle toplanıyor: Kilogramı 35 lira
Yağmurların ardından ortaya çıktı! Özel izinle toplanıyor: Kilogramı 35 lira

Adana'nın Kozan ilçesinde bahar yağmurlarının ardından ortaya çıkan kara salyangozları kırsalda yaşayan vatandaşlar için ek gelir kapısı haline geldi. Kilogram fiyatı 35 liradan alıcı bulan salyangozlar yetki belgesiyle toplanabiliyor.

IHA16 Mayıs 2026 Cumartesi 10:54
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kahveli Mahallesi kırsalında vatandaşlar, bahar yağmurlarının ardından otluk ve nemli alanlarda ortaya çıkan kara salyangozlarını toplamak için mesai yapıyor. Akşam saatlerinde başlayan toplama çalışmaları gece yarısına kadar sürerken, vatandaşlar dağlık alanlarda ellerindeki ışıklarla salyangoz arıyor.

KİLOGRAM FİYATI 35 LİRA

Kilogram fiyatı 35 liradan alıcı bulan salyangozlar, kozmetik, ilaç sanayi ve turistik tüketim amacıyla kullanılıyor. Vatandaşlar, topladıkları salyangozları tüccara teslim ediyor.

"SALYANGOZ POPÜLASYONU AZALDI"

Geçtiğimiz yıllara oranla salyangoz popülasyonunun azaldığını ve bu nedenle toplayanların da azaldığını anlatan Mehmet Yiğen isimli vatandaş, "Akşam 8'de başlıyoruz, gece 1-2'ye kadar mesai sürüyor. Işıklarla otluk alanlarda arıyoruz. Özellikle yağmurdan sonra çıkıyorlar. Eskiden her yerde çok bulunurdu, ancak şimdi popülasyon azaldı. Bu yıl da az olduğu için, gelen sayısı da az" dedi.

"20 TANE SALYANGOZ 1 KİLOGRAM GELİYOR"

Toplanan salyangozların bölgede tek bir tüccar tarafından alındığını kaydeden Yiğen, "Burada bir tüccar alıyor, ardından Mersin'e gönderiliyor. Turistlerin tüketiminde, kozmetik ve ilaç yapımında kullanıldığını biliyoruz. Biz tüketmiyoruz. Yaklaşık 20 tane salyangoz 1 kilogram geliyor" diye konuştu.

Salyangoz toplamanın belirli kurallara bağlı olduğunu ifade eden Yiğen, "Özel izin alınmadan toplamak yasak. Ayrıca ceviz tanesinden büyük olması gerekiyor. Bu işi tamamen ek gelir için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

