Yaklaşık 32 kilometre olacak... Bakan Uraloğlu bir şehir için daha müjdeyi verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşık 32 kilometre olacak Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi'nin 500 bin kişiye hizmet vereceğini belirtti.

AA16 Ağustos 2025 Cumartesi 14:33 - Güncelleme:
Yaklaşık 32 kilometre olacak... Bakan Uraloğlu bir şehir için daha müjdeyi verdi
Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Akçaabat'tan başlayıp Yomra merkeze ulaşacak 31 istasyonlu kent içi raylı sistemini Trabzon'a kazandıracaklarını ifade etti.

Akyazı ile havalimanı arasındaki ilk etabı 15,5 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, Trabzon Valiliği tarafından "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararı verildiğini vurguladı.

Uraloğlu, raylı sistemin otogar ve havalimanı gibi önemli noktalarda istasyonları olacağını belirterek "Yaklaşık 32 kilometre olan proje genel itibarıyla 824 bin kişinin yaşadığı şehrimizde özellikle Akçaabat, Yomra ve Ortahisar hattında 500 bin insanımıza hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

Akyazı ile havalimanı arasında yapılacak çalışmalara değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İlk etap kapsamında Karayolları İstasyonu'ndan başlayacak hattımız Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, tanjant, Meydan Parkı, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve havalimanı gibi 16 istasyonda hizmet verecek. Söz konusu hattımızda trenlerimiz 9 set halinde 5,5 dakikada bir işleyecek."

- "TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTMIŞ OLACAĞIZ"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un özellikle yaz aylarında artan turist sayısı ve yoğun trafiğine kent içi raylı sistem ile çözüm getireceklerine dikkati çekerek "Böylece toplu taşıma kullanımını da teşvik ederek şehir içindeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmış olacağız. Vatandaşlarımız Akyazı havalimanı arasında 22 dakikada, Akçaabat Yomra arasında ise 48 dakikada seyahat edecek." değerlendirmesinde bulundu.

