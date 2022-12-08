Yanı başımızda devasa proje: Türkiye'den destek istediler

Irak Limanları Genel Şirketi Genel Müdürü Dr. Farhan al-Fartoosi, Basra'daki Büyük Faw Limanı'ndan başlayarak Türkiye sınırına ulaşması beklenen "Kuru Kanal" koridorunun tasarımlarının bitmesine müteakip uluslararası şirketlere demir yolu ve kara yolunun inşası için çağrıda bulunacaklarını belirterek, "Kuru Kanal konusunda Türk şirketlerle işbirliğini öngörüyoruz." dedi.

Fartoosi, tamamlandığında bölgenin en büyük limanlarından biri olması beklenen Basra'daki Büyük Faw Limanı'nın yeniden inşası ve limandan Türkiye sınırına kadar uzatılması planlanan demir yolu ve kara yolu projelerinin içinde olduğu "Kuru Kanal" koridoruna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Limanın 54 kilometreden oluşup 90 rıhtım kapasitesine sahip olacağını dile getiren Fartoosi, bu çerçevede 2 sanayi bölgesi, konut projeleri, seyahat ve turizm amaçlı alanların da projede yer alacağını kaydetti.

Irak'ın çok önem verdiği devasa proje iki ayaktan oluşuyor. İlk ayağı 2025'te tamamlanması planlanan Faw Limanı'nın yeniden inşasını Güney Koreli şirket Daewoo yürütüyor.

İkinci ayak ise "Kuru Kanal" koridoru olarak bilinen Faw Limanı'ndan başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul'dan geçerek Türkiye sınırına uzanacak. Koridorun Türkiye sınırından ise Mersin Limanı'na erişim sağlaması öngörülüyor.

Kuru Kanal koridorunda hızlı tren sistemleri oluşturacaklarını kaydeden Fartoosi, yine koridor çerçevesinde Musul'dan Suriye'nin Tartus Limanı'na uzanması düşünülen kara yolu inşa edilmesinin değerlendirildiğini söyledi.

Faw Liman inşaatının hızlı şekilde ilerlediğini ve Kuru Kanal'ın inşaat ve tasarımını da PEG Infrastructure isimli İtalyan şirketin yapacağını anlatan Fartoosi, 15 Aralık'ta koridorun son tasarımı ve yapısını şirkete teslim edeceklerini belirtti.

Fartoosi, fizibilite çalışmalarının ardından 6 ay içerisinde koridorun genel güzergahının tamamen ortaya çıkmasını umduklarını söyledi.

-"TÜRK ŞİRKETLERLE İŞBİRLİĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Kuru Kanal'ın tasarımlarının bitmesine müteakip uluslararası şirketlere demiryolu ve karayolunun inşası için çağrıda bulunacaklarını dile getiren Fartoosi, "Kuru Kanal konusunda Türk şirketlerle işbirliğini öngörüyoruz." dedi.

Gerek Büyük Faw Limanı inşası gerekse Kuru Kanal koridoru projeleriyle ilgili zorluklar ve fırsatlara dair değerlendirmede bulunan Fartoosi, "Şimdiye dek siyasi alanda herhangi bir zorlukla karşılaşmadık. Sık aralıklarla Türkiye ile istişarelerde bulunuyoruz, toplantılar yapıyoruz çünkü bu proje iki ülke arasında bir köprü gibi, ortak bir proje." ifadelerini kullandı.

Fartoosi, projelerin toplum tarafından önemsendiğine ve desteklendiğine işaret ederek, "Proje konusunda dışarıdan gelen sorunları da çözmeye çalışacağız bunlar bizi hiçbir şekilde etkilemez çünkü bu proje bir hükümet, devlet projesi." dedi.

Proje konusunda şimdiye kadar hiçbir ülkenin açık şekilde engel teşkil eden bir hamle içine girmediğini söyleyen Fartoosi, ancak sosyal medya üzerinden bu konuda kampanyalar yürütüldüğünü ve saldırılara maruz kaldıklarını aktardı.

-"İLİŞKİLERİMİZ GÜÇLÜ BİR ROTADA İLERLİYOR"

Kuru Kanal koridorunun Türkiye ile Suriye sınırının kesişiminde yer alan Fişhabur bölgesine uzanması bekleniyor. Türkiye'nin Habur Sınır Kapısı'na ek olarak inşa etmeyi düşündüğü Ovaköy sınır kapısının da Fişhabur'dan geçeceği dile getirilmişti.

Ancak yeni bir sınır kapısıyla bypass edileceği endişesi duyan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bu konuya sıcak bakmadığı biliniyor. Zira Fişhabur bölgesi IKBY kontrolünde. Bu nedenle Türkiye sınırına ulaşacak koridorun Ankara-Erbil-Bağdat hattında siyasi çerçevede çözülmesi öngörülüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Fartoosi, "Bu konuları ilgili taraflar siyasetle çözecektir." dedi.

Türkiye'de devlet ve şirketlerin Kuru Kanal koridoruna entegrasyonunun fazlasıyla önemli olduğuna işaret eden Fartoosi, "İki ülkenin de doğru bir siyasetle bu projenin tamamlanması konusunda anlaşma yapması gerekiyor. Sonuçta iki ülke arasında olan bir projedir. Dolayısıyla Türkiye'nin de bunu desteklemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu belirten Fartoosi, "Özellikle Basra Valimiz Esad İdani'nin Türkiye'nin Basra Başkonsolosu Mehmet Özgün Arman ile ilişkileri oldukça iyi. Aramızda hiçbir sorun yok, ilişkilerimiz güçlü bir rotada ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Büyük Faw Limanı projesinin en geç 2025, Kuru Kanal'ın ise 2029'a kadar tamamlanması öngörülüyor.