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Ekonomi

Yapay zeka da 'Togg' dedi

Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oyları sonucunda 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçilen Togg T10X, yapay zeka uygulması ChatGPT tarafından aynı kriterlerle yapılan değerlendirmede de 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçildi.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 11:31 - Güncelleme:
Yapay zeka da 'Togg' dedi
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"Türkiye'nin Otomobil Oscarı" olarak adlandırılan "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının kazananı, önceki gece Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen törenle açıklandı. Otomotiv Gazetecileri Derneğince düzenlenen yarışmada Togg T10X, 2 bin 630 puan alarak, finale kalan 7 otomobil arasında birinci oldu.

"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının ilk etabında, 28 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X, Toyota C-HR Hybrid finalde yer almaya hak kazandı.

Finale kalan modeller "tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı" açısından sınavdan geçirildi.

Toplamda 63 OGD üyesinin oy verdiği yarışmada, Togg T10X 2 bin 630, Renault Austral 2 bin 550, Toyota C-HR Hybrid 2 bin 340, Hyundai Ioniq 6 modeli 2 bin 150, Chery Tiggo 8 Pro 2 bin 120, BMW 5 Serisi 2 bin 70" ve Mercedes-Benz E Serisi 1890 puan aldı.

- YAPAY ZEKA OYLAMA YAPTI

AA muhabirleri "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimini aynı kriterleri kullanarak yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye de yaptırdı.

Yapay zekaya verilen komutta, yarışmanın kuralları gereği toplamda 250 puanı 7 finalist araca dağıtması gerektiği, bir araca en fazla 100 puan ve en az 10 puan verilebileceği bilgisi işlendi. Ayrıca favori araca verilebilecek en yüksek puanın 100 olabileceği de belirtildi.

- EN YÜKSEK PUANI TOGG T10X ALDI

Yapay zekanın değerlendirmesi sonucunda, Togg T10X, 100 tam puan olarak birinci oldu. Togg'un ardından Hyundai Ioniq 6 modeli 50 puanla ikinci ve Renault Austral 40 puanla üçüncü oldu.

Toyota C-HR 30 puan alırken, Mercedes-Benz E Serisi 20 puan, BMW 5 Serisi 10 puan ve Chery Tiggo 8 Pro da 10 puan aldı.

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