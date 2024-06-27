Yapay zeka da 'Togg' dedi

"Türkiye'nin Otomobil Oscarı" olarak adlandırılan "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının kazananı, önceki gece Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen törenle açıklandı. Otomotiv Gazetecileri Derneğince düzenlenen yarışmada Togg T10X, 2 bin 630 puan alarak, finale kalan 7 otomobil arasında birinci oldu.

"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının ilk etabında, 28 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X, Toyota C-HR Hybrid finalde yer almaya hak kazandı.

Finale kalan modeller "tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı" açısından sınavdan geçirildi.

Toplamda 63 OGD üyesinin oy verdiği yarışmada, Togg T10X 2 bin 630, Renault Austral 2 bin 550, Toyota C-HR Hybrid 2 bin 340, Hyundai Ioniq 6 modeli 2 bin 150, Chery Tiggo 8 Pro 2 bin 120, BMW 5 Serisi 2 bin 70" ve Mercedes-Benz E Serisi 1890 puan aldı.

- YAPAY ZEKA OYLAMA YAPTI



AA muhabirleri "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimini aynı kriterleri kullanarak yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye de yaptırdı.

Yapay zekaya verilen komutta, yarışmanın kuralları gereği toplamda 250 puanı 7 finalist araca dağıtması gerektiği, bir araca en fazla 100 puan ve en az 10 puan verilebileceği bilgisi işlendi. Ayrıca favori araca verilebilecek en yüksek puanın 100 olabileceği de belirtildi.

- EN YÜKSEK PUANI TOGG T10X ALDI



Yapay zekanın değerlendirmesi sonucunda, Togg T10X, 100 tam puan olarak birinci oldu. Togg'un ardından Hyundai Ioniq 6 modeli 50 puanla ikinci ve Renault Austral 40 puanla üçüncü oldu.

Toyota C-HR 30 puan alırken, Mercedes-Benz E Serisi 20 puan, BMW 5 Serisi 10 puan ve Chery Tiggo 8 Pro da 10 puan aldı.

