İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2023 Cuma / 25 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0083
  • EURO
    20,2338
  • ALTIN
    1198.04
  • BIST100
    5136.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yapay zeka Togg hakkında yazdı: Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olacak
Ekonomi

Yapay zeka Togg hakkında yazdı: Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olacak

Yapay zeka robotu ChatGPT, Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg hakkında bir metin oluşturdu. ChatGPT'nin yazdığı metinde, 'Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.' ifadeleri yer aldı.

AA17 Mart 2023 Cuma 18:21 - Güncelleme:
Yapay zeka Togg hakkında yazdı: Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olacak
ABONE OL

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yıllardır beklenen otomobilini tanıttıktan sonra, şimdi de ön siparişler için başvuruları kabul etmeye başladı.

ChatGPT'nin derlediği bilgilere göre, başvurulara yoğun ilgi gösterilirken, Togg, 2023 yılında toplam 20 bin araç teslim etmeyi hedefliyor.

Togg için başvuru ücreti olarak 60 bin TL talep ediliyor. En ucuz modelin fiyatı ise 953 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

Togg'un 3 farklı versiyonu bulunurken, araçlar 6 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Gemlik, Anadolu, Kula, Kapadokya, Oltu ve Pamukkale isimli renk seçenekleri arasından seçim yapılabiliyor.

Togg'un Türkiye'nin otomobili olması nedeniyle, aracın üretimi Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Şirket, bu hamlesiyle hem Türkiye'nin otomobil üretim kapasitesini artırmayı hem de otomotiv sektöründe yerli bir markanın varlığını sürdürmeyi hedefliyor.

2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Not: Bu haber metni yapay zeka robotu ChatGPT tarafından oluşturulmuş, AA muhabirleri Tolga Yanık ve Abdulkadir Günyol tarafından yayına hazır hale getirilmiştir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.