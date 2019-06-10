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Yapay zekanın geleceğine dünya karar vermeli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, düşen 737 Max uçağını işaret ederek, ileri teknoloji üretiminin bir avuç şirketin eline bırakılmaması gerektiğini söyledi. Varank “Yapay zekada her ülkenin eşit haklara sahip olduğu küresel bir oluşum kurulması taraftarıyız” dedi. 

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Yapay zeka ve ileri teknoloji üretiminin tekelleşmesi, küresel çapta endişeleri de beraberinde getiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 temasları kapsamında katıldığı Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı’nın ikinci oturumunda yaptığı konuşmasında, bu konuya değindi. 

SONUÇLARI AĞIR OLABİLİYOR

Hükümetlerin, güvenilir bir yapay zeka sistemi için çok paydaşlı ve uzlaşıya dayalı küresel teknik standartlar geliştirmesi gerektiğini dile getiren Varank, “Yapay zeka temelli teknolojilerde yapılacak en küçük hatalar dahi devasa kazalara sebep olabilir. İşte, Boeing 737 Max örneği ortadadır. Bu kazalarda yitirilen hayatların, hava yolu şirketlerinin kaybettiği milyarlarca doların hesabını kim verebilir? Bundan dolayıdır ki yapay zekanın geleceği uzay ve havacılık sanayisinde olduğu gibi bir avuç büyük şirketin inisiyatifine bırakılamaz. Biz Türkiye olarak yapay zeka ile ilgili meselelerin ele alınacağı, her ülkenin eşit haklara sahip olduğu küresel bir oluşum kurulması taraftarıyız. Yaptığımız G20 toplantısının en büyük çıktısının da bu yolda atılacak adımlar olduğu görüşündeyiz” açıklamasında bulundu.   

EŞiT HAKLAR OLMALI 

Yapay zekanın, kapsayıcı büyümeyi, sürdürülebilir kalkınmayı ve küresel refahı teşvik ederek insanoğlunun çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğinin altını çizen Varank, yapay zeka sistemleri tasarlanırken hukukun üstünlüğü ve demokratik değerlerin gözetilmesi, farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Varank, bu doğrultuda istikrarlı ve hassas bir süreç yürütülmesi, dürüst ve adil bir ekosistem oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Öte yandan Bakan Varank, etkinlik kapsamında birçok mevkidaşı ile ikili görüşmelerde bulundu. Varank, İngiltere Dijital ve Yaratıcı Endüstriler Bakanı Margot James, Güney Kore Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanı You Young Min, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.  Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile beraber Tsukuba’da bulunan insan, robot ve bilişim sistemlerinin bütünleşik bir teknolojisi olan ‘Siberler’ den faydalanarak robotik çözümler üreten Cyberdyne şirketine ziyarette bulundu. Ayrıca Varank Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nı (JAXA) da ziyaret ederek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.     

 

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