Yapay zekâya “Turkcell sözü”

Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, 2020 yılında Türkiye'de bir ilke imza atarak yayımladığı Yapay Zekâ İlkeleri'ni, değişen koşullar ve gelişen teknoloji doğrultusunda güncelledi. Yenilenen yapay zekâ ilkeleri, şirketin yapay zekâ teknolojilerinin insan odaklı, etik, şeffaf, kapsayıcı ve güvenli şekilde geliştirilmesi ve kullanılması taahhüdünü destekliyor.

"YAPAY ZEKÂ İLKELERİMİZİ, ÇAĞIN RUHUNA UYGUN OLARAK YENİLEDİK"

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi: "Yapay zekâ artık sadece bir teknoloji değil, geleceği şekillendiren en kritik faktörlerden biri. Bu nedenle Turkcell Yapay Zekâ İlkeleri bizim için aynı zamanda bir taahhüt. Çünkü geleceği belirleyecek olan şey yalnızca algoritmalar değil, onlara yüklenen anlam ve tanımlanan değerlerdir. Biz de Turkcell olarak bu gücün yanında sorumluluğu, ilerlemenin yanında değerleri, teknolojinin yanında etiği savunuyoruz. Bu anlayışla, teknoloji alanındaki öncü vizyonumuzla 2020'de Türkiye'de bir ilke imza atarak açıkladığımız yapay zekâ ilkelerimizi, güncel teknolojik gelişmelere göre yeniledik. Amacımız, yapay zekâyı insanlık için güvenli, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek, ülkemizin dijital geleceğine güç katmak. Teknolojiye, Turkcell değerleri ile yön vermeye devam edeceğiz. Güven ve ilkeler üzerine inşa edilmiş bir teknoloji ekosisteminin önemine inanıyoruz. Yapay Zekâ İlkelerimiz de bunun bir yansıması."

"GÜVENLİKTEN İÇERİK ÖNERİLERİNE KADAR TÜM İŞ SÜREÇLERİNDE YAPAY ZEKÂYI KULLANIYORUZ"

Yapay zekâ teknolojilerini müşteri deneyiminden şebeke yönetimine, siber güvenlikten veri analitiğine kadar birçok alanda etkin şekilde kullandıklarını hatırlatan Ali Taha Koç, şöyle devam etti: "Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen ve sürekli öğrenme yeteneğine sahip chatbot ile günde 200 binden fazla müşterimizle iletişim kuruyoruz. Baz istasyonu yatırımlarımızı planlamadan yüz tanıma ve dijital kimlik doğrulama çözümlerine, şebeke altyapımızda olabilecek arıza tahminlemesinden enerji tasarrufuna, endüstriyel çözümlerden fizy ve TV+ gibi dijital platformlarımızda kişiye özel içerik önerilerine kadar geniş bir yelpazede yapay zekâ kullanıyoruz."

"ÜLKEMİZİ DÜNYADA TEMSİL EDİYORUZ"

Turkcell'in, bu konuda uluslararası arenada yürüttüğü çalışmalara da değinen Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi: "Ülkemizi ve Turkcell markasını global çapta temsil ediyoruz. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) bünyesindeki 'Telekomünikasyon Ağları için Yerleşik Yapay Zekâ (FG-AINN)' Odak Grubu'na başkanlık ettik. Yapay zekâyı hücresel şebekelere entegre eden AI-RAN Alliance platformuna Türkiye'den katılan ilk şirketiz. Yönetim kurulunda yer aldığım, global mobil iletişim sektörüne yön veren Dünya GSM Birliği (GSMA) bünyesinde, vizyonumuzu ve çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Teknolojideki öncülüğümüzle her zaman daha iyi bir gelecek için sorumluluk almaya ve birlikte ilerlemeye hazırız."

TURKCELL YAPAY ZEKÂ İLKELERİ

Turkcell tarafından güncellenerek yayımlanan kurumsal Yapay Zekâ İlkeleri şu şekilde:

1) Çevre ve İnsan Odaklıyız: Yapay zekâ çözümlerimizi insan onuruna, temel hak ve özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne saygılı olarak, çevresel sürdürülebilirlik bilinciyle daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak amacıyla geliştiririz. Çevresel etkileri azaltmak amacıyla yapay zekâ çözümlerimizin enerji tüketimini ve karbon ayak izini en aza indirmeye çalışırız.

2) Sorumlu İnovasyon ve Hesap Verebilirlik Bilinciyle Hareket Ederiz: Yapay zekâ çözümlerimizin sosyal refaha ve kamu yararına katkısını gözetiriz. Yapay zekâ sistemlerinin yaşam döngüsü içindeki faaliyetlerinin insan kontrolünde ve denetiminde olmasına ve ilgili tarafların geri bildirimlerine açık olmasına özen gösterir, hesap verebilirliğe her aşamada önem veririz.

3) Veri Gizliliği ve Güvenliğini Gözetiriz: Bireylerin mahremiyetinin ve kişisel verilerinin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri alırız. Yapay zekâ sistemlerinin yaşam döngüsü içindeki faaliyetlerinin risk oluşturmaması için çözümlerimizi tasarımdan itibaren gizlilik yaklaşımı ile geliştirir, kullanır ve sunarız. Kullanıcıları yapay zekâ etkileşimleri konusunda bilgilendiririz. Veri yönetişimine özen gösteririz ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda Turkcell Aydınlatma Metni'ne uyarız.

4) Şeffafız ve Sürekli Gözetim Sağlarız: Yapay zekâ sistemlerinin yaşam döngüsü boyunca ölçütlerimizin, süreçlerimizin ve teknolojilerimizin doğurabileceği sonuçların öngörülebilir ve açıklanabilir olmasını hedefleriz. Yapay zekâ sistemlerinde oluşabilecek potansiyel riskleri belirlemek, önlemek ve azaltmak için gerekli önlemleri alır, sistemlerimizi sürekli olarak denetler, gerekli düzeltmeleri yapar ve iyileştiririz.

5) Güvenliği ve Güvenilirliği Esas Alırız: Yapay zekâ çözümlerimizin kötüye kullanımını önlemeyi amaçlarız. Dayanıklı ve güvenli altyapı ve sistemler sunarız. Yapay zekâ çözümlerimizin güvenilir kullanımını sağlamak ve ortaya çıkabilecek muhtemel dezenformasyonu önlemek amacıyla gereken tüm güvenlik ve teknik sağlamlık tedbirlerini alırız.

6) Kapsayıcı ve Adil Davranırız: Ayrımcılık yapmayız; eşitlik ve çeşitlilik ilkesi çerçevesinde kapsayıcı şekilde hareket ederiz. Farklı kültürel, sosyal ve yerel hassasiyetleri dikkate alarak, evrensel değerler doğrultusunda çözümler geliştiririz. Teknolojinin kapsayıcı ve erişilebilir olması ve dijital uçurumun kapatılması için kamusal farkındalığı ve dijital okuryazarlığı destekler ve teşvik ederiz.

7) Daha İyi Bir Gelecek için Paylaşır ve İş Birliği Yaparız: Yapay zekâ teknolojileri ile ilgili tecrübelerimizi daha iyi bir gelecek için paylaşır, iş birlikleri için heyecan duyarız.

8) Sürekli Öğrenir ve İyileştiririz: Yapay zekâ çözümlerimizin değişen koşullara ve yeni gelişmelere uyum sağlaması için sürekli öğrenmeyi ve iyileştirmeyi esas alırız. Çalışanlarımızın dijital yeteneklerinin gelişimi için yatırım yapar, yapay zekâ teknolojisinden faydalanarak iş süreçlerimizde verimlilik ve mükemmeliyet sağlamayı amaçlarız.

9) İnsanı Odağa Alan Tasarım Yaparız: Yapay zekâ sistemlerimizi insana hizmet edecek ve insan yaşamını kolaylaştıracak, erişilebilirliği artıracak ve kullanıcı deneyimini ön planda tutacak şekilde tasarlarız.