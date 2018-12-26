Yapı kayıt belgesi nedir E Devlet üzerinden nasıl alınır? Yapı kayıt belgesi ne işe yarar usul ve esasları neler? Yapı kayıt belgesi nereden alınır? E Devlet giriş yapı kayıt belgesi çıktısı nasıl alınır? Yapı kayıt belgesi örneği nasıl? Yapı kayıt belgesi kaç para? soruların yanıtları 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle sona ermesi beklenen imar affı barışı başvuruların sona ermesi ile birlikte gündeme bomba gibi düştü. İmar affının başvuru süresinin uzatılacağı yönünde çıkan haberler üzerinden internet üzerinden araştırılan Yapı kayıt belgesi ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Bilindiği üzere imar barışı başvruusunda bulunan vatandaşa Yapı kayıt belgesi ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce inşa edilen yapılar için verilmektedir. Yasallaşan imar affı barışına göre, imara aykırı tüm binalarda, Yapı Kayıt Belgesi, oluşturulacak ve ödenecek bedel karşılığında, bina yasal hale getirilecektir. E Devlet giriş Yapı kayıt belgesi alma işlemi son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR?

Yapı kayıt belgesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31 Aralık 2018'e kadar başvurulması ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapıların kayıt altına alınması için verilen bir belgedir. Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu, diğer hususlar bakanlıkça hazırlanan Yapı Kayıt Sistemi'ne, yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek.

Bu kapsamdan afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olan yapıların kayıt altına alınması, dönüşüm projelerine finans sağlanarak dönüşümün daha hızlı ve etkin yapılması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31 Aralık 2018'e kadar başvurulması ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek.

YAPI KAYIT BELGESİ NASIL ALINIR?

Yapı kayıt belgesi başvurusu sonucunda yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde 3 olarak alınacak kayıt bedeli, başvuru sahibi tarafından genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu ödenek dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılacak.

Bakanlar Kurulu, kayıt bedeline ilişkin oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, ayrıca bölgelere göre kademelendirmeye ve başvuru süresini bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak. Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yönelik olacak.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesinin ve maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek.

Bu durumda belirtilen bedelin iki katı ödenecek. Kat mülkiyetine geçilmiş olması Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un ek 1. maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmeyecek. Bu yapılarda kentsel dönüşüm yapılması halinde Yapı Kayıt Belgesi aranacak.

Yapı kayıt belgesi 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsıyor. Yapı kayıt belgesi başvurularının 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin de 31 Aralık 2018’e kadar alınması gerekiyor.



Yapı Kayıt Belgesi için maliklerden biri ya da vekili e-devlet üzerinde yapı kayıt belgesi formunu doldurarak müracaatta bulunabiliyor. Ayrıca dileyenler başvurularını yetkili kurum ve kuruluşlar aracılığı ile de yapabilir.



Yapı kayıt başvurusu e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınıyor.



Başvuru kurum ve kuruluşlara yapılmış ise, Yapı Kayıt Belgesi formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz olarak doldurulur, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılması sağlanır, Yapı Kayıt Belgesi formu sistem üzerinden onaylanmak üzere Müdürlüğe gönderilir ve formun Müdürlükçe onaylanmasından sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine veriliyor.



Her yapı için sadece bir tane yapı kayıt belgesi düzenleniyor. Peki yapı kayıt belgesi ne kadar süre geçerli oluyor? Şöyle ki yapı kayıt belgesi yapının yeniden yapılmasına ya da kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında yenilenmesine kadar geçerli oluyor.



Yapı kayıt belgesi alan vatandaşlar belgenin bir örneğini belediyeye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermesi gerekiyor.



Yapı kayıt belgesi alan yapılar geçici elektrik, su ve doğalgaz bağlatabiliyor. Eğer yapıya kesilmiş bir ceza varsa o idari para cezası da iptal ediliyor.

İmar barışı kapsamında mevzuata aykırı yapılara alınan yapı kayıt belgesi ne işe yarar?



1- Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.



2- Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.



3- Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebiliyor.







YAPI KAYIT BELGESİ BAŞVURULARI



Yapı kayıt belgesi başvuruları 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam ediyor. Başvurusu onaylanan kimseler yapı kayıt belgesi ödemesini ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapabiliyor. Yapı kayıt belgesi başvuruları e-devlet kapısından yapılıyor.