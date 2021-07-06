Yapı & Yapı İnşaat Fikirtepe'deki 2,5 kilometrelik köprülü kavşak inşaatını tamamladı

6 Temmuz 2021 Salı 15:10 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 15:10

Pandemide projelerinde hız kesmeyen Yapı & Yapı İnşaat'ın hayata geçirdiği, 2.500 m köprülü kavşak, 9 km bağlantı yolları ve altgeçitler, 15.000 m atık su hattı, 13.000 m yağmur suyu hattı yapımından oluşan Kadıköy – Fikirtepe İmar ve Ulaşım yol yapım projesiyle Fikirtepeliler İstanbul'un tüm noktalarına direkt olarak bağlantı sağlayabilecek.

2020 yılında zorlu pandemi koşullarına rağmen yatırımlarına ara vermeyen Yapı & Yapı İnşaat, 2021'de de altyapı, üst yapı yatırımları ve konut projeleriyle Türkiye'nin inşasına verdiği katkısını sürdürüyor. İstanbul'un yeni gelişen bölgesi olmaya aday olan Fikirtepe'nin köprülü kavşak projesi de şirketin imzasını attığı yatırımlardan biri oldu. 2,5 kilometre köprülü kavşak ve 9 kilometre yoldan oluşan, tünellerle desteklenmiş Fikirtepe Köprülü Kavşak Projesi şirket tarafından hayata geçirildi. En kapsamlı köprülü kavşak projelerinin başında gelen proje, bağlantı yollarına ek alt geçitler, 15 bin metre atık su hattı ve 13 bin metre yağmur suyu hattı yapımını kapsıyor.

Yapı & Yapı İnşaat İş Geliştirme Direktörü Orkun Komutekir, hayata geçirilen dev projeyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Türkiye'nin en kapsamlı köprülü kavşak projelerinden birini Yapı & Yapı İnşaat olarak hayata geçirdik. 6 kilometrelik imar yolu yapımı, 26 kilometre ortak altyapı, toplam 75 metrelik 3 adet Kurbağalıdere Geçiş Köprüsü, 45 metrelik Fikirtepe Metrobüs Karayolu Altgeçit Köprüsü, 67 metrelik Mandıra Köprüsü ve 62 metrelik Mandıra Köprüsü U dönüşü, 626 metrelik Fikirtepe'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısı ve D-100 bağlantısı ile 84 metrelik Üsküdar Koşuyolu U dönüşü yapımını içeren dev proje tamamlandı. Fikirtepe Mahallesi'nden, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Harem ve Göztepe ile olan karayolu bağlantıları, mevcut yollara en az trafik yükü getirecek şekilde hizmet vermeye başladı. Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen çevre bağlantı yolları ve dev kavşak İstanbul trafiğini büyük oranda rahatlatırken, Fikirtepe'ye olan yatırımcı ilgisinin de arttıracaktır."

KOMUTEKİR: "BU PROJEDE TOPLAMDA 5.000 TON TRAPEZ KESİTLİ YAPISAL ÇELİK KULLANILDI"

Yapı & Yapı İnşaat İş Geliştirme Direktörü Orkun Komutekir, 2,5 kilometrelik Fikirtepe Köprülü Kavşak yapımında bölge trafiğinin aksamaması için yapım aşamasında 5.000 bin ton trapez kesitli yapısal çelik kullandıklarını belirtti.

Komutekir, 56 metre açıklıkla, Türkiye'nin en büyük açıklığa sahip kurplu ve trapez kesitli köprüsünün de bulunduğu bu proje ile, Yapı & Yapı'nın yeni tekniklerin ülkemizde kullanılmasının öncüsü olacağını da iletti.