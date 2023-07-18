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Ekonomi

Yapılan anlaşmaya dikkati çekti: Türkiye ile yeni STA iş birliğimizi güçlendirecek

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, bugün Birleşik Krallık ve Türkiye'nin mevcut serbest ticaret anlaşmasını (STA) genişletmek üzere anlaştıklarını belirterek, 'Bu güçlendirilmiş ve modern yeni serbest ticaret anlaşması, geçen yıl 23 milyar sterlini aşmış olan ikili ticari ilişkimizi gelecek için daha da güçlendirecek.' dedi.

AA18 Temmuz 2023 Salı 16:34 - Güncelleme:
Yapılan anlaşmaya dikkati çekti: Türkiye ile yeni STA iş birliğimizi güçlendirecek
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Morris, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, Birleşik Krallık ve Türkiye'nin "doğal ortak ve müttefik" olduklarını ifade etti.

Bugün iki ülkenin mevcut serbest ticaret anlaşmasını genişletmeyi kabul etmesinin heyecan verici bir gelişme olduğunu dile getiren Morris, şunları kaydetti:

"Bugün, ülkelerimizin mevcut serbest ticaret anlaşmasını genişletmeyi kabul etmesiyle bu ilişkiyi daha da güçlendirmek için harika bir gün. Bu güçlendirilmiş ve modern yeni serbest ticaret anlaşması, geçen yıl 23 milyar sterlini aşmış olan ikili ticari ilişkimizi gelecek için daha da güçlendirecek. Hem Birleşik Krallık'ta hem de Türkiye'de refahı artırmak için ikili ortaklığımız dahilinde daha fazla iş birliği ve görüşmeler yapmayı dört gözle bekliyorum."

Bugün Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık ve Türkiye'nin, yeni ve modernize edilmiş bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlama konusunda anlaştıkları bildirilmişti.

Açıklamada, Bakan Kemi Badenoch ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın geçen haftaki görüşmesinde yeni bir anlaşmayı müzakere etmek ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiyi derinleştirmek için fikir birliğine vardığı belirtilmişti.

İki ülkeden yetkililerin bugün Ankara'da serbest ticaret anlaşmasının yeniden müzakere edilmesine yönelik görüşeceği aktarılan açıklamada, yeni serbest ticaret anlaşmasının Birleşik Krallık ve Türkiye'nin modern ekonomileri için daha uygun olacağı, dijital ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayacağı kaydedilmişti.

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