Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu kapsamda 2 bin TL'nin altında olan borçların tamamı silinecek. Vergi borcuna dair yapılandırma başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda ilgili birimlere yapılacak. Peki yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor? Vergi affı borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun TBMM Genel Kurulu'nda, kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi. Vergi affı teklifi, 11.03.2023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve başvurular resmen başlayacak.

Buna göre; Kamu kurumlarına olan 2 bin TL'nin altındaki borçlar ile birlikte tüm vergi cezaları, idari cezalar askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma dahilinde olacak.

Yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyenler, 30.04.2023'e kadar ilgili idareye başvuracak. İlgili maddelerde yer alan azami süreler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye göre yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru sırasında tercih edecek.

VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilecektir.

VERGİ BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?

İnternet Vergi Dairesi'ne giriş yaparak borcunuzu görüntüleyebilir ve dilerseniz ödeme yapabilirsiniz. Giriş yapmak için TC Kimlik numaranızı, anne kızlık soyadının birinci ve ikinci harflerini, ayrıca anne-baba veya çocuğun TC. kimlik numarasını bilmek yeterli oluyor.

BORÇ YAPILANDIRMASI KAÇ TAKSİT?

Borç yapılandırmalarda üst sınır bu kez 48 aya çıkarıldı. Süre uzayacak ama ödemesini kısa tutmak isteyene de önemli avantajlar sağlanacak.

Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse zaten küçük oranlar uygularak hesaplanan yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması halinde feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.