star.com.tr 04.02.2020 14:46 - Güncelleme: 04.02.2020 16:03

Yaptırım ve dolar silahıyla müttefikleri de dahil birçok ülkeyi bezdiren ABD, ulusal para birimi dolar karşısında direnen ülkeler için yeni planını devreye sokuyor.

Çin, ABD ile imzaladığı 1. Faz Ticaret Anlaşması kapsamında ABD'nin hedefinden çıkmış gibi görünse de Pekin, Bakanlığın kararlarından yine de nasibini alacak.

Çin'e ek olarak, Bakanlıığı belirlediği yeni kurallardan etkilenebilecek ülkeler arasında Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Malezya, Singapur, Güney Kore, Vietnam ve İsviçre bulunuyor.

Bu ülkelerin tamamı, cari işlemler, para piyasaları ve ticaret konusunda ABD Hazine Bakanlığı tarafından yakın takibe alındı.

Ticaret Bakanlığı, yeni kuralların haksız döviz uygulamalarına ölçülü bir yanıt olduğunu ve Trump yönetiminin ticaret dengesizliklerini kırmaya yönelik geniş çaplı girişimlerinden biri olduğunu savundu.

ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, konuya ilişkin açıklamasında yeni kurallarla ilgili, 'Amerikan işletmeleri ve işçileri için oyun alanını temizlemeyi amaçlayan önemli bir adım daha...' değerlendirmesinde bulundu.

Departmandan yapılan açıklamaya göre, hem sübvansiyonlardan yararlanan hem de ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından ABD endüstrilerini kötü etkileyen belirli ürünlerin ithalatına karşı vergiler uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada bu tür vergilerin belirli bir ülkeden yapılan tüm ithalatlara uygulanmasına yol açmayacağı da ifade edildi.

Eski bir ABD Hazine yetkilisi olan ve bir ekonomi politikası düşünce kuruluşu London Official Monetary and Financial Institutions Forum'unda danışman olan Mark Sobel, yeni kuralların, taslak kurallar olduğunu söyledi.

Sobel'e göre bu kurallar, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı kurallar.

Sobel, Ticaret Bakanlığı'nın uluslararası para politikları konularında hiçbir uzmanlığı olmadığı eleştirisinde bulunarak, söz konusu kuralların dünyadaki ülkeleri yabancılaştıracak tek taraflı bir politikanın eseri olduğunu söyledi.