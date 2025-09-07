Somali Göç İdaresi Müdürü Mustafa Şeyh Ali Dhuhulow, Göç İdaresinin çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Göç İdaresinin ülkenin en büyük ve 4 federal kurumundan biri olduğuna dikkati çeken Dhuhulow, Somali'nin her tarafında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Dhuhulow, "400'den fazla personelimiz var. En büyük ofisimiz Mogadişu'da. Havaalanında ofisimiz var." ifadelerini kullandı.

- "GÖÇ İDARESİ 1946'DA KURULDU"

Dhuhulow, göç sisteminin uzun geçmişe sahip olduğunu, kurumun 1946'da kurulduğunu, önce polis teşkilatının parçası bulunduğunu, daha sonra istihbarat teşkilatına bağlandığını anlattı.

Göç İdaresi olarak aşırılık yanlılarıyla mücadele etmek için diğer devlet kurumlarıyla yakın işbirliği içinde olduklarını kaydeden Dhuhulow, "Somali Göç İdaresinin dünya ile birlikte çalışabilmesi için personelimizi eğitmeye gayret ediyoruz. Somali'den yasa dışı seyahatlerin olmamasını ve dışarıdan da yasa dışı kişilerin ülkemize girmemesini sağlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Dhuhulow, El-Kaide, DEAŞ, Eş-Şebab gibi aşırılık yanlılarının ülkeye girmemesi ya da ülkede yaşamaması için çok yoğun çaba gösterdiklerinin altını çizerek, ABD ile işbirliği içinde göç için en iyi sistemlerden birini kullandıklarını söyledi.

İnterpol ile de anlaşma yaptıklarına değinen Dhuhulow, "Onlarla yakından çalışıyoruz, özellikle arananlar listesi konusunda." dedi.

- "HÜKÜMET, MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE EŞ-ŞEBAB'A KARŞI MÜCADELE VERDİ"

Dhuhulow, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kardeşimiz Türk hükümetinin de bizimle yakın çalışmasını, personelimizi eğitmesini, kapasitemizi geliştirmemiz için destek vermesini özellikle istiyoruz. Hükümet ilerledikçe, uluslararası alanda tanındıkça, Göç İdaresi de sistemin bir parçası olarak gelişiyor. Hükümet, çok yakın müttefikimiz Türkiye'nin desteğiyle Eş-Şebab'a karşı mücadele verdi. Biz de kendi alanımızda sistemi geliştirdik. Göç İdaresi, hükümetin önemli bir parçasıdır. Göç İdaresi, birçok alanda çok önemli bir kurum haline geldi."

"Türkler, bizim kardeşimizdir, uzun zamandır bizimle birlikteler, bize çok yardımcı oldular." ifadesini kullanan Dhuhulow, Türk Hava Yollarının (THY) ülkeye her gün uçuş gerçekleştirdiğini anlattı.

- "(TÜRKİYE İLE) UZUN BİR YOL KATETTİK"

Dhuhulow, "(Türkiye ile) Uzun bir yol katettik fakat Somali'ye desteğini iki katına çıkarmalarını özellikle istiyoruz. Özellikle Göç İdaresiyle yakın çalışsınlar, personelimizi eğitsinler, bizi davet etsinler, deneyimlerini paylaşsınlar. Ayrıca pasaportumuzu da uluslararası düzeyde tanıtmaya yardımcı olsunlar. Biz, bizimle çalışmalarını, bize destek vermelerini, pasaportumuzun tanınırlığını artırmamıza yardım etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.