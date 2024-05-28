Yardım çağrısında bulundu: Ülkemizi Türkiye ile birleştirmek istiyoruz

Türkiye-Tacikistan İş Forumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir, Tacikistan Yatırımlar ve Devlet Mülk Yönetimi Devlet Komitesi Başkanı Sultan Rahimzade, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve diğer yetkililerin katılımıyla Ankara'daki TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.

Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir, burada yaptığı konuşmada, ülkesinde Türk iş insanları ve yatırımcılar için elverişli koşullar hazırlandığını belirtti.

Son yıllarda Tacikistan'ın ekonomi ve sanayi gibi alanlarda elde ettiği gelişime dikkati çeken Bakan Kabir, ticaret alanında gereken altyapıların hazırlandığını ifade etti.

Kabir, Tacikistan'ın Orta Asya ülkeleriyle "iyi ilişkileri olduğunu" dile getirerek, buradaki bazı ülkelerle aralarındaki serbest ticaret anlaşmaları, Çin gibi komşularıyla ilişkileri sayesinde Türkiye'nin Tacikistan'da ürettiği ürünlerin bölgeye pazarlamasını kolayca yapabileceklerini söyledi.

Tacikistan'da yeşil enerji üretimindeki gelişmeleri vurgulayan Bakan Kabir, "Bu yeşil elektrik aynı zamanda yeşil ekonomi için de zemin hazırlıyor. Yeşil ekonominin gelişmesine fırsat sağlıyor." dedi.

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Bakan Kabir, Tacikistan'ı sanayi alanında yeni teknolojiyle donatmak istediklerini belirterek, "Bu anlamda biz Türkiye'nin teknolojisinden yararlanmak istiyoruz. Sizinle aramızda tarihi ortak noktalarımız var." diye konuştu.

Mevlana'nın "Biz birleştirmeye geldik" ifadesi geçen dizelerine atıfta bulunan Bakan Kabir, şunları kaydetti:

"Biz de bu anlamda Tacikistan ve Türkiye'yi tam anlamıyla birbirine entegre etmek, birleştirmek istiyoruz. İki ülkenin ekonomisi birbirini tamamlayıcı olabilir. Tacikistan'a gelip imkanlarından yararlanmanız için bütün şartlar hazırlandı. Biz sizin meslektaşınız, dostunuz olmak istiyoruz ve size garanti vermek istiyoruz. Tacikistan'da ticaretiniz kesinlikle her gün daha da gelişir, daha da büyür."