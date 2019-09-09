Milyonları ilgilendiren 'para iadesi' kararı

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Yargıdan ''motoru arızalı'' otomobil için para iadesi kararı

Satın aldığı 2. el otomobilin motorunda arıza çıkması sonucu parasının iadesini isteyen ancak sonuç alamayınca yargıya başvuran kişinin açtığı davada, satış bedeli olan 52 bin 500 liranın iadesine karar verildi.

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İzmir'de yaşayan Erkan Şentabaklar, internet üzerinden verilen bir satış ilanı üzerine beğendiği aracı satın almak için Sakarya'nın Akyazı ilçesine gitti. 52 bin 500 lira ödeyerek aracı satın alan Şentabaklar, İzmir'e dönmek için yola çıktığında araç Balıkesir ili sınırlarında aniden durdu.

- 37 BİN LİRA MASRAF ÇIKTI

Şentabaklar, çekici yardımıyla İzmir'e döndü ve aracını tamire götürdü. Tamirde kendisine aracın önceden motor arızası verdiği, motorun tamir gördüğü ve eski haline dönmesi için KDV hariç 37 bin lira harcama yapması gerektiği söylendi.

Şentabaklar, bunun üzerine ödenen araç bedeli ile harcamaların iadesini talep etti, olumlu bir sonuç alamayınca konuyu Ocak 2018'de yargıya taşıdı.

Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava kapsamında alınan bilirkişi raporunda, davalının otomobil alım ve satımı yaptığı, araçların problemlerini teşhis edebileceği, arabanın motoruna önceden müdahale edildiği ve arızanın kullanıcı kaynaklı olmadığı belirtildi.

- "ARACIN AYIBINDAN SATICI SORUMLU"

Mahkeme, "aracı satan davalının satıcı sıfatıyla aracın ayıbından sorumlu olduğu" gerekçesiyle aracın davalıya iadesine, satım bedelinin ise davalıdan tahsiline karar verdi.

Şentabaklar'ın avukatı Bülent Ötkün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçta teknik inceleme yapıldığında "motor yatak sarması" denilen durumla karşılaştıklarını, bu durumun müvekkilinin aracı almadan önce vuku bulduğunun belirlendiğini söyledi.

Ötkün, şunları kaydetti: "Bilirkişi raporunda araçta tespit edilen 'motor yatak sarması'nın tüketici tarafından araç satın alınırken tespit ya da teşhisinin mümkün olamayacağı, bunun basit bir muayeneden ziyade teferruatlı bir araştırma ve inceleme gerektirdiği, bu noktada da müvekkilimizin ek bir yükümlülük altına sokulamayacağı düşünülerek araçta gizli ayıp olduğu gerekçesiyle müvekkilimizin ödediği paranın da iadesine karar verilebileceği belirtilmiştir. Mahkeme, bizim olayımızda ispat yükünü davalı satıcıya yüklemek suretiyle satıcının bunu ispatlaması gerektiğini beyan ederek müvekkilimizi haklı bulmuştur."

Avukat Ötkün, karar sonrası müvekkiline para iadesinin gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

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