Yarıda kesilen kentsel dönüşüm projesi için İBB Meclisinde soru önergesi

İBB Meclisi mart ayı toplantılarının ikinci oturumu Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz, Bayrampaşa'daki kentsel dönüşüm projesine ilişkin soru önergesi verdi.

AK Parti dönemindeki İBB tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm projesinin toplam 4 etap ve 10 bin konuttan oluşacak şekilde planlandığını dile getiren Yılmaz, AK Parti tarafından projede birinci etabın 2016'da başladığını, 2019 yılında ise tamamlandığını söyledi.

Riskli alan ilan edilen bölgedeki vatandaşların yeni konutlara geçişinin de çok büyük bir çoğunlukla bu dönemde sağlandığını aktaran Yılmaz, "AK Parti'li İBB, Bayrampaşa'da başladığı kentsel dönüşüm projesinin 1/4'ünü yalnızca 3 yılda tamamlamış ve tam 2 bin 500 yeni konut inşa etmiştir. Maalesef 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun yönetimi devralmasıyla Bayrampaşa kentsel dönüşüm projesi akamete uğramış ve yarıda kesilmiştir. CHP'li yönetim projenin geri kalan etaplarını devam ettirmemiştir." diye konuştu.

Bugün gelinen noktada 6 yıldır yıkım bekleyen metruk binaların şehrin ortasında harabeyi andırdığını kaydeden Yılmaz, yıllardır yıkılmayan binaların mahalleliler için kabusa dönüştüğünü ve güvenlik problemlerine neden olduğunu anlattı.

Yeni yapılan rezerv konutların bulunduğu alanda ise vatandaşların 6 yılın sonunda tapularını henüz almaya başladığına dikkati çeken Yılmaz, "Dağıtımlar ayda onar onar şeklinde yapılmaktadır. Bu hesaba göre hak sahiplerinin tamamı tapularını en erken 9 yıl sonra almış olacaktır. Bahsi geçen yeni konutlar ise sürekli olarak fahiş aidat ve şerefiye artışlarıyla gündeme gelmektedir. Bayrampaşalıların sabrı tükenmektedir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, İBB Başkanlık makamına kentsel dönüşümle ilgili şu soruları yöneltti:

"Eğer kentsel dönüşüm projesi tamamlanmış olsaydı Bayrampaşa'da tam 10 bin konutluk büyük bir dönüşüm sağlanacak ve deprem riski önemli oranda azalacaktı. Buna rağmen, bu tarihi fırsatı nasıl geri tepersiniz? AK Parti'nin 3 yılda 2 bin 500 konut yaptığı yerde 6 yıldır metruk alandaki yıkım sürecini bitiremediniz. Binaların yıkımını gerçekleştirmek için neden beklediniz? Kentsel dönüşüm projesinin kalan etaplarına neden devam etmediniz?"

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.