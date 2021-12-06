Yarım asırlık bir hikaye! 2022'de açılışı gerçekleştirilecek

AA 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:40 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:47

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in girişimleriyle ilçeye gümrük kapısı limanı yapılması için mart ayında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gümrük kapısının kurulacağı 130 metre uzunluk, 45 metre genişlik ve 8 metre derinlikteki limanın rıhtım inşaatı sürüyor.

Rıhtımın inşası için 60 bin tonluk taş dolgusu yapıldı.

Yıl sonuna kadar limanın rıhtım bölümünün inşaatının tamamlanması planlanıyor.

Yunanistan'ın Semadirek Adası karşısındaki Enez ilçesine kurulacak liman gümrüğünün ilçeyi uluslararası ticarete ve turizme açması hedefleniyor.

İlçe Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine Enez Deniz Gümrük Kapısı'nın yarım asırlık bir hikayesinin olduğunu söyledi.

Gümrük kapısının çocuklara anlatılan hikayelere bile konu edildiğini belirten Göktaş, "Gümrük kapımızın çalışmalarına Valimiz Ekrem Canalp'in talimatlarıyla 2020 yılı içerisinde, bir yıl gibi kısa bir sürede 11 ayrı bakanlıktan izinler alınarak başlanmıştır. Altyapı ve üstyapı olmak üzere iki ayrı projeden oluşmaktadır." dedi.

Göktaş, rıhtım inşaatında beton dökme işlemine başlandığını belirtti.

Rıhtım projesinin bitirilmesiyle Ticaret Bakanlığı uhdesinde devam eden üstyapı projesinin tamamlanacağını ifade eden Göktaş, "Ümit ediyoruz ki 2022 yılı içerisinde Enez Gümrük Kapımızın açılışını gerçekleştireceğiz. 8 bin 500 yıllık tarihiyle çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Enez'imiz, ümit ediyorum ki hem ticari hem de kültürel anlamda ülkemizin batıya açılan en önemli noktalarından biri olacaktır." diye konuştu.

