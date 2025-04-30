Yarısı Bizden Kampanyası'na verilen hibe desteği 875 bin liraya çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyasında desteklerin artırıldığını ve yeni hedeflerle devam edildiğini ifade etti.

KONUT DESTEKLERİNDE ARTIŞA GİDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların güvenli ve dayanıklı konutlara erişimi için sunulan devlet katkısının artırıldığını belirtti. Erdoğan, "Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya, kredi tutarımızı da aynı şekilde 875 bin liraya çıkardık. Taşınma desteğini ise 100 bin liradan 125 bin liraya yükselttik" dedi.

İstanbul özelinde bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarının da 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya çıkarıldığını belirtti.

İş yeri dönüşüm desteği de 1 milyon TL'ye yükseltildi.

"DEPREME KARŞI SEFERBERLİK HALİNDEYİZ"

Kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Erdoğan, "İstanbul başta olmak üzere 81 vilayetimizin tamamını depreme karşı güvenli hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. 50 bin konutun tamamlanmasıyla 200 bin kişi riskten kurtulacak" diye konuştu.

Erdoğan, TOKİ aracılığıyla son 23 yılda 1 milyon 547 bin konut üretildiğini, Türkiye genelinde 3 milyon 700 bin sosyal konut ve dönüşüm konutunun inşa edildiğini söyledi.