''Yarısı Bizden Kampanyası''nda ilk temel atıldı: İstanbul'umuzu güvenli hale getirmek için kaybedecek vaktimiz yok

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un kentsel dönüşümünde yol haritasını açıkladığı kampanya ile olası Marmara depremi riskine karşı İstanbul'un afetlere dirençli hale getirilmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı kampanya kapsamında, devletin verdiği 1,5 milyon liralık destekle yapılacak evlerin ilk temeli Üsküdar'ın Salacak Mahallesi'nde atıldı.

Yarısı Bizden Kampanyası'na müracaat eden ve başvuruları onaylanan Şüküre Başkan, Hayrullah Başkan ve Mesut Uçar, devletin verdiği 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira tahliye desteği ile Üsküdar ilçesi Salacak Mahallesi'ndeki binalarının temelini atarak inşaata başladı.

Kampanyadan faydalanan ve Salacak Mahallesi'nde yaşayan Hayrullah Başkan, binalarının çok eski olduğunu ve çürümeye başladığını ifade etti.

Kampanyayı duyar duymaz hemen müracaatta bulunduklarını belirten Başkan, "Başvurumuz kabul oldu. İstanbul'da ilk desteği alan yer biziz. Çok mutluyuz. Yarısı Bizden Kampanyası bizim için çok iyi oldu. Emeği geçenlere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin hibe ve kredi desteği verdiği kampanyaya dahil olmaktan duyduğu mutluluğu vurgulayan Mesut Uçar da 1990'dan bu yana Salacak Mahallesi'nde oturduğunu anlatarak, "Buradan ayrılmak istemiyorum. Kampanya sayesinde artık içimiz rahat." ifadesini kullandı.

- "İSTANBUL'UMUZU GÜVENLİ HALE GETİRMEK İÇİN KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında İstanbul'da ilk evlerin temellerinin atıldığını ve inşaatların da hızla yükseldiğini bildirdi.

Özhaseki, açıklamasında şunları kaydetti:

"Devletimizin sağladığı 1,5 milyon lira destek ile Üsküdar Salacak Mahallesi'nde evlerini dönüştürmeye başlayan Şüküre ve Hayrullah Başkan ile Mesut Uçar kardeşlerimizin evlerinin yapımı hızla sürüyor, kısa sürede bitirecekler inşallah. İstanbul'umuzu güvenli hale getirmek için kaybedecek vaktimiz yok. Biz hazırız, 'Yarısı Bizden' desteğimiz hazır. Vatandaşlarımızın yanındayız, evlerimizin yapımını bir an evvel başlatalım. İstanbul'umuzu sağlam ve güvenli yuvalarla Türkiye Yüzyılı'nın yıldızı yapmak için canla başla, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz."