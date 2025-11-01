İSTANBUL 21°C / 13°C
Ekonomi

Yarısından fazlası tamamlandı! 45 dakikalık yol 15'e düşecek

Erzurum-Trabzon arası 45 dakika süren geçişleri 15-20 dakikaya indirecek Kop Dağı Tüneli'nde, 2027 yılında ışık görülmesi hedefleniyor.

1 Kasım 2025 Cumartesi 09:47
Yarısından fazlası tamamlandı! 45 dakikalık yol 15'e düşecek
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kop Dağı Tünel Geçişi ve bağlantı yollarında devam eden yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Çiftçi ve Eldivan, yürütülen çalışmalar hakkında Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın'dan brifing aldı. Doğu Karadeniz'i, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan Aşkale-Maden-Bayburt Devlet Yolu üzerindeki 2 bin 409 metre rakımlı Kop Geçidi'nde yapımı süren Kop Tüneli, her biri 6 bin 500 metre uzunluğunda 2 ayrı tüpten oluşuyor. Tünelin Erzurum ve Bayburt yönlerinde toplam 4 bin 700 metre uzunluğunda iki bağlantı yolu bulunuyor.

ÇALIŞMALARDA SON DURUM

Kop Tüneli'nde bugün itibarıyla 10 bin 258 metrelik bölümün kazı destekleme çalışmaları tamamlandı, bu da yüzde 79'a tekabül ediyor. 7 bin 255 metrelik bölümün nihai beton kaplamaları bitti. Bu da yüzde 56 anlamına geliyor.

45 DAKİKA SÜREN GEÇİŞLER 15-20 DAKİKAYA İNECEK

Tünellerin ve bağlantı yollarının tamamlanmasının ardından Erzurum-Trabzon arası 32 kilometre kısalacak. 45 dakika süren geçişler 15-20 dakikaya inecek.

Özellikle ağır tonajlı araçların kış aylarında buzlanmadan dolayı zorlukla aştığı Kop Geçidi, konforlu ve güvenli bir güzergah haline gelecek. Yapım çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre çift vardiya şeklinde devam eden Kop Dağı Tünelinde, 2027 yılında ışık görülmesi hedefleniyor.

