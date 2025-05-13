Yaş çay alım fiyatı belli oldu

2025 yılı için yaş çay alım fiyatı kilogram başına 25,44 TL olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

ÇAYKUR 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir.

2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir.

Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz.