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Yasadışı bahis sitelerine darbe

İçişleri Bakanlığı, bu yıl yasa dışı sanal bahis oynatıldığı tespit edilen 50 internet sitesini BTK aracılığıyla engelledi.

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Bu yıl siber birimlerince yapılan 42 operasyonel çalışmada, 140 milyon lira değerinde nakit ve taşınır/taşınmaz mal varlığına da el konuldu. Yasa dışı sanal bahis oynatıldığı tespit edilen 50 internet sitesi BTK tarafından erişime engellendi. 3 bin civarında SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı yapıldığı tespit edildi. 10 toplu SMS hizmeti sağlayan şirket hakkında ve sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yapan 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Bakanlık açıklamasında, yasa dışı bahisin kanunsuzluğa dayalı bir oyun olduğu, sonuçları bakımından ülke imajına ve ekonomisine ciddi zararlar verdiği belirtildi.

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