Ekonomi

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatıyor

IHA5 Mart 2026 Perşembe 10:29 - Güncelleme:
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına yönelik yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız hayat sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda mart ayı için yaklaşık 4,74 milyar lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,76 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,5 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
