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Ekonomi

Yaşlı ve engellilerin Ağustos aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağustos ayına ilişkin toplam 6,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylığının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

IHA6 Ağustos 2024 Salı 10:13 - Güncelleme:
Yaşlı ve engellilerin Ağustos aylıkları hesaplara yatırıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş yaptığı açıklamada, "Ağustos ayına dair toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz" dedi.

Ağustos ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 3,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,9 milyar TL engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ağustos ayı için toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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