Yaşlılık maaşı ne zaman yatacak? 65 yaş aylığı bayramdan önce verilecek mi 2023?

Yaşlılık maaşı ödeme tarihleri, 65 yaş aylığı alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir. Asgari ücret zammı öncesinde 2 bin 604 TL olarak ödenen 65 yaş aylığı 1 Temmuz'dan itibaren 3 bin 490 liraya yükselecek. Peki 65 yaş aylığı bayramdan önce verilecek mi 2023? Yaşlılık maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar

YAŞLILIK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?



Yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı ödemeleri bir yılda Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde hesaplara yatırılmaktadır. Yaşlılık maaşı ödemeleri her ay yapılmaz.

65 YAŞ AYLIĞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ 2023?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde doğrultusunda Haziran 65 yaş aylığı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla erken yapılacak.

65 YAŞ AYLIĞI (YAŞLILIK MAAŞI) NE KADAR OLDU?

65 yaş maaşı 1 Temmuz'dan itibaren 3 bin 490 liraya yükselecek.

YAŞLILIK MAAŞI NASIL ALINIR?



Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

* İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

* 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.