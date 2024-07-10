Yatırım için Türkleri ülkesine davet etti: Bu savaş bitmek üzere

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Sudan'daki savaşın bitmek üzere olduğunu belirterek Türk iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

Büyükelçi Nadir Yousif Eltayeb, İstanbul'da 24-25 Temmuz'da düzenlenecek Türk-Sudan İş Formu öncesi, Gaziantep'te bir otelde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Eltayeb, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Sudan arasında ekonomik hacmin her geçen gün arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de Sudan'ı ziyaret etmesiyle iki ülke arasında yeni ticaret kapılarının açıldığını belirten Eltayeb, yeni ticaret anlaşmalarının kendileri için fark oluşturduğunu söyledi.

Sudan ile Türkiye arasında yaklaşık 500 yıldır ticari ve insani ilişkilerin bulunduğunu aktaran Eltayeb, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan'ın ülkemizi ziyaretinin ardından güzel projeler ele alındı ama maalesef bizim orada savaş çıktı. Savaş sonrası ilişkilerde biraz gerilme yaşandı ancak tarım ve Ziraat Bankası projesi hayata geçirildi. Sudan'ın bu sorunları gerçekten olmasaydı aradaki ticari ilişki 2 milyar doları aşacağını biliyorum ama yaşadığımız şanssızlık sonrası bu hedefe ulaşamadık. Sudan'daki Türk şirketleri 92 projeyi hayata geçirdiler. 3 milyar dolar para harcandı oraya. Türk iş adamlarının Sudan'a yatırım yapma konusunda çekinceleri olabilir. Sudan'da savaş var evet ama size şunu söyleyebilirim. Yaklaşık 1 yıldır savaş var ama ilk 6 ayda 200 milyon dolar hacminde ticari ilişki oluştu. Savaş döneminde yatırım yapan şirketlere daha sonra öncelik verilecek, onun için size söyleyebilirim ki bu savaş bitmek üzere yatırımlarınızı o tarafa bekliyoruz."

Toplantıya, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sudan İş Konseyi Başkanı Serdar Yıldızgörer, Sudan Topluluk Başkanı Nazar Ali, MÜSİAD Sudan Başkanı Ahmet Demirci ve Türk-Sudan İş Forumu'nu düzenleyecek fuarın yetkilileri katıldı.

