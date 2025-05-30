'Yatırım iştahı artacak' diyerek duyurdu! Bakan Kacır: Finansman destekleri sağlayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknopark İstanbul Turgut Özal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen DİMAP-Doğrudan Dijital Üretim Platformu Projesi Açılış Etkinliği'nde konuştu.

Avrupa Birliği destekli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, sivil havacılık, otomotiv ve kompozit sektörlerinde, KOBİ'leri yenilikçi üretim modelleriyle buluşturacak merkezi devreye aldıklarını belirten Kacır, 9,8 milyon avro bütçeyle hayata geçirilen projenin, ülkeye ve millete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kacır, katma değerli üretim ile teknoloji geliştirme kabiliyetinin ülkelerin kalkınma yolculuğunda yönünü ve hızını tayin ettiğini dile getirerek, "İnovasyon ve AR-GE çalışmalarına yapılan yatırımlar, sürdürülebilir büyümenin ve uluslararası rekabet gücünün kilit noktasını oluşturuyor. Bu yaklaşımla, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 22 yılda kapsamlı bir AR-GE, yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik. Bugün özel sektörümüz bünyesindeki 1600'ü aşkın AR-GE ve tasarım merkezinde nitelikli mühendis ve teknisyenlerimiz, yüksek katma değerli üretimi mümkün kılan yenilikçi çözümler geliştiriyor." diye konuştu.

106 teknoparkta, 11 bin 500'den fazla teknoloji girişiminin inovasyon odaklı çalışmalar yürüttüğünü belirten Kacır, hızlı ve istikrarlı büyüyen AR-GE ve inovasyon ekosistemiyle, yüksek teknolojili sektörlerin artık sanayi üretiminde öne çıktığını ifade etti.

Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette bu kazanımları kalıcı kılacak ve Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki rolünü daha da pekiştirecek olan; yüksek teknolojili, katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir üretimdir. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl ülkemizin katma değerli üretim altyapısını güçlendirecek iki önemli programı devreye aldık. Merkez Bankamızla işbirliği yaparak Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'mızı başlattık. Böylelikle dış ticaret açığımızın yüzde 85'ini oluşturan 284 ürüne yönelik üretimi ülkemizde uzun vadeli finansman programlarıyla destekliyoruz. Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 ile 2030 yılına dek 30 milyar doların üzerinde devlet desteğiyle Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının çekim merkezi haline getiriyoruz."

"YENİ TEŞVİK SİSTEMİ DAHA SEÇİCİ VE ODAKLI OLACAK"

Bu iki adımı tamamlayıcı nitelikte çok önemli bir adımı da bugün attıklarını dile getiren Kacır, "Sanayimize teknoloji ve katma değer bakımından seviye atlatacak yatırımlara daha yoğun destekler sunan, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik seçici ve odaklı teşvikler sunan yeni Yatırım Teşvik Sistemi'miz bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yeni teşvik sistemiyle yatırımları hızlandırmak üzere finansman destekleri sağlayacağız. Yatırım kredilerinde 11,5 ila 18,4 puan faiz/kar payı desteği ile yatırım tutarının yüzde 20'sine ve 240 milyon liraya varan teşvikler sunacağız. Yatırımcının finansman yükü azalacak, yatırım iştahı artacak. Yeni teşvik sistemi daha seçici ve odaklı olacak." dedi.

Bakan Kacır, en güçlü destekleri, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi programında sunacaklarını bildirerek şunları söyledi:

"Teknolojik Hamle kapsamındaki yüksek katma değerli yatırımlara, yerel kalkınma hamlesiyle her şehre özgü 4 yatırım konusuna ve stratejik hamle ile belirlenen dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlar ile dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarına ayrıştırıcı teşvikler vereceğiz. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi'ndeki yatırımlar için öz kaynakla gerçekleştirilecek makine alımlarına, makine bedelinin yüzde 25'ine, yatırım tutarının yüzde 15'ine ve 240 milyon liraya kadar nakdi destek sunacağız. Yeni teşvik sisteminde, yatırıma katkı olarak sunduğumuz Kurumlar Vergisi indirimi, yatırım tutarının yüzde 20 ila yüzde 50'si olacak. Güncellediğimiz Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi doğrultusunda istihdam teşviklerini 6 bölgede kademeli olarak uygulayacağız. İstihdam teşviklerini daha yüksek limitlerde ve daha uzun sürelerde yatırımcılara sunacağız."

"SANAYİ TESİSLERİNİN ANADOLU ŞEHİRLERİNE TAŞINMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

En az gelişmişlik düzeyine sahip altıncı bölge illerinin, depremden çok yoğun etkilenen 65 ilçe ve Cazibe Merkezleri programındaki iller için en yoğun istihdam teşviklerini yatırımcılara sunuyor olacaklarını ifade eden Kacır, buralardaki OSB'lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl bakanlık olarak karşılayacaklarını bildirdi.

Kacır, il merkezlerinden ciddi düzeyde daha az gelişmiş olan 289 ilçeye bir ileri bölge teşviki sunarak, kalkınma ve refahı tüm ülkeye daha hızlı yayacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:



"Kapasite fazlası olan sektörlerde verimli olmayacak yatırımları teşvik sisteminden çıkardık. Teşvik sisteminde destekleyeceğimiz yatırımları Hedef Sektörler başlığında adresledik. Programlarda tanımlanmamış sektörler ve ürün gruplarına yönelik yatırımları teşvik etmeyeceğiz. Genel Teşvik Sistemi'ni bu vesileyle sonlandırdık. Böylelikle teşvik sistemine dahil etmediğimiz sektörlere yönelik yatırımlarda kullanılan makinelerin gümrük vergisi muafiyetini kaldırdık. Yerli makine üreticilerimizi koruduk. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlara OSB'lerde oluşturulan rezerv alanlarda, uygun koşullarda yer tahsis imkanı sunacağız. Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi en ileri seviyede olan birinci bölge şehirlerimizdeki makinelerin, 4., 5. ve 6. bölgeye taşınması ile gerçekleşen yatırımlar için taşındıkları bölgedeki istihdam teşviklerini uygulayarak atıl makinelerin yurt içinde üretime kazandırılması ve yine bölgelerimiz arasında gelişmişlik farklarının azaltılması hedeflerine erişeceğiz. Böylelikle sanayi tesislerinin özellikle deprem riski yüksek Marmara Bölgesi'nden, Anadolu şehirlerine taşınmasını sağlayacağız."