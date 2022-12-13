Yatırım kararını duyurdu: Türkiye fırsatlar ülkesi

Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avusturya merkezli cargo partner'in dünyanın birçok ülkesinde yer alan uluslararası bir lojistik servis sağlayıcı olduğunu söyledi.

Şirketin 5 yıl önce Türkiye'de yüzde 100 Avusturya sermayesiyle kurulduğunu, şu anda 145 kişilik ekiple çalıştıklarını dile getiren Tanrıverdi, ülkede yabancı lojistik firmaları arasında en geniş ağa sahip şirketlerden biri olduklarını ve şu an 8 şehirde, 10 ofislerinin bulunduğunu anlattı.

Tanrıverdi, salgın döneminde dünyada lojistiğin çok parladığını, sektörün hem salgın esnasında tedarik zincirinin sağlayıcısı hem de insan hayatının devam etmesi için önemli endüstrilerden biri olduğunu dile getirdi.

Şirket olarak Türkiye'de oldukça iyi işler yaptıklarını ifade eden Tanrıverdi, "Türkiye'de sektörümüzde ilk 10'da olduğumuzu düşünüyoruz. Dünyada lojistik endüstrisi özellikle pandemiden sonra çok değişti ve e-ticaret ön plana çıktı. Bunun üzerine cargo partner standart yatırımlarına bir de Hadımköy'de 20 bin metrekarelik lojistik merkezi yatırımı ekleme kararı aldı. Şu anda oldukça modern bir teknolojiye sahip ve de pahalı bir yatırımı tamamlamak üzereyiz. Lojistiğin her türlü adımlarını burada biz müşterilerimize hizmet olarak sunacağız. Yani Çin'de bir noktadan aldığımız bir ürünü Türkiye'deki herhangi bir alıcıya, e-ticaret noktasında şahıslara dağıtımına kadar gideceğiz." diye konuştu.

- "FİRMAMIZIN EN ÖNEM VERDİĞİ KONU GENÇLERİN İSTİHDAMI"

cargo partner'in dünyada birçok lojistik merkezi sahibi olduğunu, o yüzden tedarik zincirini yönetmeyi çok iyi bildiğini vurgulayan Tanrıverdi, şöyle devam etti:

"Özellikle kapı teslim dağıtımlarda ve depolama programlarında öncü firma. Bunun da biz Türkiye'ye yansımasını yapıyoruz. Şirketimiz Türkiye'de, yüzde 100 Avusturya sermayesiyle kuruldu ve şu an 145 kişilik bir ekiple çalışmaktayız. 8 şehirde, 10 ofisimiz bulunuyor. Hadımköy'deki 20 bin metrekarelik lojistik merkezimizin açılmasıyla ekibimiz 250 kişi civarına çıkacak. Yatırımlarımız bununla kısıtlı kalmayacak. 2025'te Tuzla civarında bir depo yatırımı daha düşünüyoruz. Çünkü sektör bazında çalışıyoruz ve hedeflediğimiz sektörlerden bir tanesi otomobil endüstrisi."

Tanrıverdi, "Firmamızın en önem verdiği konu gençlerin istihdamı, gençlere katma değerli eğitim verilmesidir. Biz ülkenin geleceğinin gençlerde olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili genç arkadaşlarımıza olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz." diyerek, 2 üniversiteyle iş birliği yaptıklarını ve başarılı öğrencilere cargo partner Akademi çatısı altında 1 yıl eğitim verdikten sonra şirketlerinde ya da başka firmalarda kariyer planlaması yaptırdıklarını kaydetti.

- "TÜRKİYE FIRSATLAR ÜLKESİ"

Tanrıverdi, Türkiye'nin coğrafya açısından çok önemli bir noktada bulunduğunu dile getirerek, "Yabancı lojistik yatırımı Türkiye'de oldukça fazla. Sektöre bakarsanız 200-250 civarında yabancı yatırımcı var. Oldukça yoğun rekabetin yaşandığı ama aynı zamanda avantajların olduğu bir sektör. Ülkenin coğrafi konumunun ne kadar önemli olduğunu salgında gördük. Coğrafi konumun sağladığı avantajla, tabii ki ihracatçılarımızın büyük payı var, ihracat ülkesi olarak belli sektörlerde dünyada bir numaraya kadar çıktık. Biz bu avantajları Kovid dışında da her zaman devam etmesini diliyoruz." şeklinde konuştu.

Ülkede coğrafyadan, popülasyondan dolayı avantajlar ve dezavantajlar olduğunu ama günün sonunda çok dinamik bir piyasanın bulunduğunu dile getiren Tanrıverdi, şunları aktardı:

"Lojistik olarak elimizden geldiğince modern teknolojiler kullanıyoruz. Büyük yatırımlar yapılıyor. Yabancı yatırımcının Türkiye'de güven duyduğunu düşünüyoruz. Güven duyulan bir piyasa olduğu için de bu avantajları firmamız da kullanıyor ve yararlanıyor. Bizim sektörümüz açısından Türkiye fırsatlar ülkesi ve dünyanın hemen hemen her yerinden farklı yatırımcının çok fazla yatırım yaptığı bir ülke. Aslına bakarsanız, yabancı yatırımcıların en rahat yatırım yaptıkları endüstri lojistik endüstrisi diyebiliriz."

Artık Avrupa ve çevresindeki ülkelerde yoğunlaşan rotalarını Amerika, Kanada, Güney Amerika, Afrika gibi farklı bölgelere, ülkelere yönelttiklerini dile getiren Tanrıverdi, sözlerini şöyle tamamladı:



"Buradaki faaliyetlerimiz artacak. Onun dışında sürekli istihdam yapmaya devam ediyoruz. Kısa dönemde kadromuzu hem nakliye hem depolama ayağında artırmaktayız. Bir de bizim kardeş firmamız var o da aynı isim altında gümrükleme hizmeti veriyor. Gümrükleme faaliyetiyle birlikte bizim amacımız tedarik zincirinin her türlü noktasında olabilmekti. Bunu artıracağız. Bundan sonraki odağımız, yoğunlukla e-ticaret olacak."